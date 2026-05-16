Phuket Tatiliyle Gündem Olan Sevcan Orhan ve Buca Belediye Başkanı Görkem Duman Evleniyor!

Özellikle söylediği duygusal türküler ve samimi tavırlarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü sanatçı, son dönemde yalnızca müzik kariyeriyle değil özel hayatıyla da magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Bir süredir Görkem Duman ile aşk yaşadığı konuşulan Sevcan Orhan’ın Tayland’ın Phuket adasında görüntülenmesi uzun süre gündem olmuş, ikilinin tatil kareleri sosyal medyada olay yaratmıştı. Özellikle Buca Belediyesi’nde işçilerin maaş krizi nedeniyle eylem yaptığı dönemde ortaya çıkan tatil görüntüleri büyük tartışma yaratmış, çift günlerce eleştirilerin odağında kalmıştı.

O dönem sessizliğini bozan Sevcan Orhan ise yapılan eleştirilere “Talihsiz bir zamana denk geldi” diyerek yanıt vermişti. Ünlü türkücü, tatilin belediyedeki maaş kriziyle ilgisinin olmadığını söylerken vicdanen rahat olduğunu da dile getirmişti. Ancak tüm bu tartışmaların gölgesinde başlayan ilişki hız kesmeden devam etti. Magazin kulislerinde sık sık ayrılık iddiaları konuşulsa da çiftin ilişkilerini daha ciddi bir boyuta taşıdığı ortaya çıktı.