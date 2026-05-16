Phuket Tatiliyle Gündem Olan Sevcan Orhan ve Buca Belediye Başkanı Görkem Duman Evleniyor!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
16.05.2026 - 11:49

Sevcan Orhan, son dönemde yalnızca sahne performansları ve güçlü yorumuyla değil, özel hayatıyla da magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Bir süredir Görkem Duman ile yaşadığı aşkla gündemde olan ünlü türkücü, özellikle Tayland’ın Phuket adasından ortaya çıkan tatil kareleri sonrası uzun süre konuşulmuştu. Sosyal medyada günlerce tartışılan ilişki şimdi ise bambaşka bir gelişmeyle yeniden gündeme geldi. Çiftten gelen evlilik haberi magazin dünyasında büyük şaşkınlık yaratırken, Sevcan Orhan’ın düğün planlarıyla ilgili yaptığı açıklamalar kısa sürede dikkat çekti.

Sevcan Orhan, yıllardır güçlü sesi, yorumculuğu ve sahne performanslarıyla Türk halk müziğinin en sevilen isimlerinden biri olarak anılıyor.

Özellikle söylediği duygusal türküler ve samimi tavırlarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü sanatçı, son dönemde yalnızca müzik kariyeriyle değil özel hayatıyla da magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Bir süredir Görkem Duman ile aşk yaşadığı konuşulan Sevcan Orhan’ın Tayland’ın Phuket adasında görüntülenmesi uzun süre gündem olmuş, ikilinin tatil kareleri sosyal medyada olay yaratmıştı. Özellikle Buca Belediyesi’nde işçilerin maaş krizi nedeniyle eylem yaptığı dönemde ortaya çıkan tatil görüntüleri büyük tartışma yaratmış, çift günlerce eleştirilerin odağında kalmıştı.

O dönem sessizliğini bozan Sevcan Orhan ise yapılan eleştirilere “Talihsiz bir zamana denk geldi” diyerek yanıt vermişti. Ünlü türkücü, tatilin belediyedeki maaş kriziyle ilgisinin olmadığını söylerken vicdanen rahat olduğunu da dile getirmişti. Ancak tüm bu tartışmaların gölgesinde başlayan ilişki hız kesmeden devam etti. Magazin kulislerinde sık sık ayrılık iddiaları konuşulsa da çiftin ilişkilerini daha ciddi bir boyuta taşıdığı ortaya çıktı.

Sevcan Orhan, Görkem Duman ile evlilik kararı aldıklarını açıkladı.

Ünlü sanatçı yaptığı açıklamada oldukça mutlu olduğunu belirtirken, Eylül ayında nikah masasına oturmayı düşündüklerini söyledi. Hatta ilişkinin ilk resmi adımının da çok yakın olduğu öğrenildi. Sevcan Orhan’ın açıklamasına göre Görkem Duman ve ailesi, 17 Mayıs Pazar günü geleneksel isteme merasimi için sanatçının ailesiyle bir araya gelecek.

Ünlü türkücünün evlilik açıklamaları sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, verdiği röportajdaki samimi sözleri de dikkat çekti. Görkem Duman’ın ilişki boyunca oldukça kararlı ve istikrarlı bir tavır sergilediğini söyleyen Sevcan Orhan, bu nedenle evlilik fikrine daha sıcak baktığını ifade etti. Muhabirlerin “mehir” sorusuna da esprili bir yanıt veren sanatçı, maddi bir beklentisinin olmadığını belirterek kendisi için en önemli şeyin sevgi, saygı ve sadakat olduğunu söyledi.

Öte yandan Sevcan Orhan’ın anne olmak istediğine dair yaptığı açıklamalar da magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. 44 yaşındaki sanatçı, sağlık koşulları el verdiği takdirde evlendikten kısa süre sonra çocuk sahibi olmak istediğini dile getirdi. Phuket tatiliyle başlayan olaylı süreç şimdi yerini düğün hazırlıklarına bırakırken, çiftin Eylül ayında gerçekleştireceği nikah şimdiden magazin dünyasının en çok konuşulan düğünlerinden biri olmaya aday gösteriliyor.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
