Kenan Doğulu’ya 14 Milyonluk Tehdit: “Otel Videoların Var” Diyerek Şantajda Bulundular!

İddiaya göre bilinmeyen bir numaradan Kenan Doğulu’ya “Otel videoların elimizde” denilerek 300 bin dolar talep edildi. Yaklaşık 14 milyon TL’ye denk gelen paranın belirli bir hesaba gönderilmemesi durumunda ellerindeki görüntülerin yayımlanacağı öne sürüldü.

Haberde yer alan detaylara göre mesajlarda, “Top sende! Otelde videon ve arabada neler söylediğinle ilgili kanıtlarımız var” ifadeleri kullanıldı. Şantajcıların ayrıca “300 bin doları göndermezsen savaşmak zorunda kalacağız. Otel videolarını düşman olduğumuz birinde bulduk” dediği iddia edildi. Gelen mesajlar sonrası büyük korku yaşayan Kenan Doğulu’nun savcılığa başvurarak can güvenliği endişesi taşıdığını bildirdiği öğrenildi.

Olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi. Yapılan incelemelerde mesajların gönderildiği hattın yabancı menşeli olduğu tespit edilirken, şüpheli kişi ya da kişilerin kimliğine ulaşılamadığı ifade edildi. Sabah’ın haberine göre dosya, suçun teşebbüs aşamasında kalması ve şüphelilerin belirlenememesi nedeniyle takipsizlik kararıyla sonuçlandı.