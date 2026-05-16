article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Kenan Doğulu’ya 14 Milyonluk Tehdit: “Otel Videoların Var” Diyerek Şantajda Bulundular!

Kenan Doğulu’ya 14 Milyonluk Tehdit: “Otel Videoların Var” Diyerek Şantajda Bulundular!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
16.05.2026 - 11:06

Kenan Doğulu, yıllardır Türk pop müziğinin en sevilen isimleri arasında yer alıyor. “Çakkıdı”, “Tutamıyorum Zamanı”, “Aşk ile Yap” ve “Şans Meleğim” gibi hit şarkılarıyla hafızalara kazınan ünlü sanatçı, başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Özellikle Beren Saat ile olan evliliğiyle magazin dünyasının göz önündeki çiftlerinden biri olan Kenan Doğulu, bu kez oldukça korkutucu bir olayla konuşulmaya başlandı. Sabah Gazetesi yazarı Armağan Yılmaz’ın haberine göre ünlü şarkıcının telefonuna gelen tehdit ve şantaj mesajları magazin gündemine bomba gibi düştü.

Kaynak: Sabah

Kaynak: https://www.sabah.com.tr/trend/galeri...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kenan Doğulu, yıllardır Türk pop müziğinin en sevilen ve en başarılı isimlerinden biri olarak anılıyor.

Kenan Doğulu, yıllardır Türk pop müziğinin en sevilen ve en başarılı isimlerinden biri olarak anılıyor.

“Tutamıyorum Zamanı”, “Çakkıdı”, “Aşk ile Yap” ve “Şans Meleğim” gibi hafızalara kazınan hit şarkılarıyla milyonların sevgisini kazanan ünlü sanatçı, yalnızca müziğiyle değil sahne enerjisi ve özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Özellikle Beren Saat ile olan evliliği ve yıllardır sürdürdüğü başarılı kariyeriyle adından söz ettirmeye devam eden Kenan Doğulu, bu kez oldukça korkutucu bir olayla gündeme geldi.

Sabah Gazetesi yazarı Armağan Yılmaz’ın haberine göre ünlü şarkıcı, telefonuna gelen şantaj mesajları sonrası büyük panik yaşadı.

Sabah Gazetesi yazarı Armağan Yılmaz’ın haberine göre ünlü şarkıcı, telefonuna gelen şantaj mesajları sonrası büyük panik yaşadı.

İddiaya göre bilinmeyen bir numaradan Kenan Doğulu’ya “Otel videoların elimizde” denilerek 300 bin dolar talep edildi. Yaklaşık 14 milyon TL’ye denk gelen paranın belirli bir hesaba gönderilmemesi durumunda ellerindeki görüntülerin yayımlanacağı öne sürüldü.

Haberde yer alan detaylara göre mesajlarda, “Top sende! Otelde videon ve arabada neler söylediğinle ilgili kanıtlarımız var” ifadeleri kullanıldı. Şantajcıların ayrıca “300 bin doları göndermezsen savaşmak zorunda kalacağız. Otel videolarını düşman olduğumuz birinde bulduk” dediği iddia edildi. Gelen mesajlar sonrası büyük korku yaşayan Kenan Doğulu’nun savcılığa başvurarak can güvenliği endişesi taşıdığını bildirdiği öğrenildi.

Olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi. Yapılan incelemelerde mesajların gönderildiği hattın yabancı menşeli olduğu tespit edilirken, şüpheli kişi ya da kişilerin kimliğine ulaşılamadığı ifade edildi. Sabah’ın haberine göre dosya, suçun teşebbüs aşamasında kalması ve şüphelilerin belirlenememesi nedeniyle takipsizlik kararıyla sonuçlandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın