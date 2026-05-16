8 Yıllık Evliliklerini Tek Celsede Sonlandıran Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un Boşanması Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
16.05.2026 - 13:30 Son Güncelleme: 16.05.2026 - 13:32

8 yıllık evliliklerini sessiz sedasız noktaladıkları iddia edilen Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun, magazin gündemine adeta bomba gibi düştü. Yıllardır örnek gösterilen çiftin tek celsede boşandığı yönündeki iddialar sosyal medyada büyük şaşkınlık yaratırken, hayranlarından “Hiç beklemiyorduk” yorumları geldi. Özellikle göz önünde kriz yaşamamaları ve ilişkilerini sakin şekilde sürdürmeleri nedeniyle ayrılık haberi birçok kişiyi ters köşe yaptı.

Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun, magazin dünyasının en göz önünde ama bir o kadar da kendi halinde yaşamayı tercih eden çiftlerinden biri olarak gösteriliyordu.

İkilinin aşkı 2016 yılında birlikte rol aldıkları Familya dizisinin setinde başlamıştı. Set arkadaşlığı kısa sürede büyük bir aşka dönüşmüş, çift ilişkilerini çok uzatmadan nikah masasına taşımıştı.

Birlikteliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili, 2017 yılında sade bir törenle nişanlanmıştı. Ardından 11 Ağustos 2018’de Antalya Adrasan Olimpos’ta festival konseptli, iki güne yayılan renkli bir düğünle dünyaevine girmişlerdi. Yoga etkinliklerinden açık hava kutlamalarına kadar birçok detayın düşünüldüğü düğün uzun süre konuşulmuştu. Özellikle doğayla iç içe yapılan törenleriyle “alışılmış ünlü düğünlerinden farklı” yorumları yapılmıştı.

Çiftin evliliklerinden yaklaşık iki yıl sonra, 14 Temmuz 2020’de oğulları Marsel dünyaya gelmişti. Suda doğum yöntemiyle dünyaya gelen Marsel, çiftin sosyal medya paylaşımlarında zaman zaman yer almış; Erkan Kolçak Köstendil ile Cansu Tosun’un ebeveynlik halleri hayranlarından büyük ilgi görmüştü.

Fakat geçtiğimiz saatlerde magazin gündemine bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı.

Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun’un Gemlik Adliyesi’nde görülen dava sonrası tek celsede anlaşmalı olarak boşandıkları öne sürüldü. İddiaya göre çiftin herhangi bir nafaka ya da tazminat talebinde bulunmadığı, oğulları Marsel’in velayetinin ise anne Cansu Tosun’a verildiği konuşuluyor.

Henüz ikiliden resmi ve detaylı bir açıklama gelmezken, yıllardır örnek çift olarak gösterilen ikilinin ayrılık haberi sosyal medyada büyük şaşkınlık yarattı.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
