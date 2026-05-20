ŞOK'a Piknik ve Plaj Ürünleri Geliyor! 20 Mayıs 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra Bürümlü
20.05.2026 - 13:04 Son Güncelleme: 20.05.2026 - 13:06

ŞOK 20 Mayıs - 2 Haziran 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

20 Mayıs ŞOK kataloğu 2026 ürünler listesi kataloğunda bu hafta piknik, kamp ürünleri ve plaj ürünleri geliyor!

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2026 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 20 Mayıs - 2 Haziran  2026 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Falez Sera Line Seramik Tava 699 TL

  • Falez Sera Line Seramik Sahan 499 TL 

  • Falez Sera Line Seramik Derin Tencere 799 TL 

  • 4 Kişilik Piknik Seti 349 TL 

  • 6 Kişilik Piknik Seti 219 TL

  • 2,5 litre Outdoor Termos 1.590 TL 

  • Relax Kulplu Çelik Kamp Termosu 799 TL 

  • 2 litre Relax Çelik Termos 499 TL

  • Silikon Buzluk Çeşitleri 50 TL 

  • 12'li Silikon Buz Küpü 75 TL 

  • 100'lü Çöp Şiş 29,95 TL 

  • Metal Mangal Maşası 50 TL 

  • 10'lu Soroz Kağıt Tabak 26 TL

  • 50'li Soroz Körüklü Jelatinli Pipet 50 TL 

  • 50'li Karton Bardak 50 TL 

  • 8'li Kağıt Çatal / Kaşık / Bıçak 15,50 TL 

  • Mermer Desenli Masa 549 TL 

  • Metaltex Metal Fincan Standı 199 TL 

  • Metaltex Metal Peçetelik 199 TL 

  • Metaltex Metal Nihale 199 TL 

  • Metaltex Metal Kağıt Havlu Rafı 199 TL

  • Metaltex Metal Dikey Kağıt Havluluk 199 TL 

  • Metaltex Metal Asılabilir Dolap Sepeti 199 TL 

  • Paşabahçe Etnik Çay Takımı 399 TL

24 litre Kamp Termos 1.190 TL

  • 14,5 litre Piknik Termos 499 TL 

  • Buz Aküsü 25 TL 

  • Aygaz Gaz Kartuşu 119 TL 

  • Aygaz Kamp Tipi Portatif Ocak 1.190 TL 

  • Aygaz Gaz Kartuşu 219 TL 

  • Aygaz Katlanabilir Portatif Kamp Ocağı 2.290 TL 

  • Torima Survival Kit 9 Parça Kamp Seti 799 TL 

  • Mikado Bluetooth Hoparlör 499 TL 

  • S-Link Ledli Işıldak 199 TL 

  • Şarjlı Yuvarlak Solar Lambası 149 TL 

  • Çok Fonksiyonlu El Feneri 199 TL 

  • Lüks Kamp Sandalyesi 1.590 TL 

  • Plaj / Piknik Sandalyesi 349 TL 

  • Kamp Sandalyesi 349 TL 

  • Desenli Kamp Sandalyesi 379 TL 

  • Katlanır Kare Kamp Masası 499 TL 

  • XL Kamp Sandalyesi 799 TL 

  • Desenli Plaj Sandalyesi 379 TL 

  • Çocuk Kamp Sandalyesi 349 TL 

  • Kamp Taburesi 119 TL

12 litre Termo Piknik Çantası 149 TL

  • 23 litre Termo Piknik Çantası 179 TL 

  • 9 litre Silindir Model Termo Piknik Çantası 149 TL 

  • 4 litre Termo Askılı Piknik Çantası 119 TL 

  • 6 litre Termo Piknik Çantası 119 TL 

  • 10 litre Kale Desenli Termos Çanta 229 TL 

  • 20 litre Kale Kulplu Termos Piknik Çantası 399 TL 

  • 20 litre Kale Desenli Termos Çanta 249 TL

  • Blok Sünger Sandalye Minderi 79,95 TL 

  • Sandalye Minderi 69,95 TL

  • Çok Amaçlı Piknik Örtüsü 59,95 TL 

  • 40'lık Lüks Mangal 399 TL

  • 60'lı Lüks Mangal 499 TL 

  • Uzayan Bahçe Hortumu 5m 249 TL 

  • Kadın / Erkek Çift Bant Terlik 149 TL 

  • Luxin ABS Kabin Boy Valiz 699 TL

  • Luxin ABS Orta Boy Valiz 799 TL 

  • Luxin ABS Büyük Boy Valiz 899 TL 

  • Ayakkabı Rampası 25 TL

  • Ayakkabı Kutusu 75 TL 

  • 2'li Seyahat Seti 169 TL 

  • Kitap Çeşitleri 69,95 TL

Bayram Çikolataları

Dominastar Mask Yetişkin Dalış Maskesi 349 TL

  • Aqua Champ Çocuk Dalış Maskesi ve Şnorkel Set 299 TL 

  • Spark Wave Yetişkin Dalış Maskesi ve Şnorkel Set 599 TL 

  • Aqua Burst Yetişkin Yüzücü Gözlüğü 119 TL 

  • Aqua Champ Çocuk Dalış Maskesi 199 TL

  • Accelera Yetişkin Gözlüğü 169 TL 

  • Çocuk Yüzücü Gözlüğü 89,95 TL 

  • Yüzücü Gözlüğü 89,95 TL 

  • Silikon Kulak ve Burun Tıkacı 79,95 TL 

  • Bestway Fileli Deniz Yatağı 599 TL

  • Bestway Bardaklı - Pencereli Deniz Yatağı 599 TL 

  • Bestway Bardaklı Yastıklı Deniz Yatağı 599 TL 

  • Desenli Çocuk Şişme Koltuk 89,95 TL 

  • Çocuk Şişme Koltuk 79,95 TL 

  • Klasik Plaj Topu 89,95 TL

  • Çocuk Baskılı Deniz Simidi 100 TL

  • Desenli Çocuk Şişme Koltuk 100 TL

  • Çocuk Baskılı Deniz Simidi 119 TL 

  • El Pompası 179 TL 

  • 122x25 cm Çocuk Şişme Havuz 349 TL 

  • 152x30 cm Çocuk Şişme Havuz 499 TL

Gezer Flip-Flop Erkek Terlik 129 TL

  • Gezer flip-flop Kadın Terlik 129 TL

  • Çocuk Havuz Deniz Patiği 149 TL

  • Kadın Havuz Deniz Patiği 149 TL

  • Erkek Çocuk Deniz Şortu 199 TL

  • Kız Çocuk Fırfırlı Mayo 199 TL

  • Erkek Deniz Şortu Desenli 349 TL

  • Erkek Deniz Şortu Düz Renk 349 TL

  • Slazenger Şapka 249 TL

  • Kadın Deniz Şortu 349 TL

  • Plaj Hasırı 129 TL

  • Çantalı Plaj Şiltesi 100 TL

Dijital Baskılı Plaj Havlusu 249 TL

  • Jakarlı Plaj Havlusu 179 TL

  • Plaj Havlusu Çizgili 139 TL

  • Çizgili Peştemal 179 TL

  • Pamuklu Peştemal 179 TL

  • Pamuk Viskon Peştemal 179 TL

  • Tek Yüz Peştemal Havlu 199 TL

  • Peştemal 100 TL

  • Kumaş Plaj Çantası Nakışlı 229 TL

  • Jüt Plaj Çantası 229 TL

  • Jüt Plaj Çantası Etnik Desen 279 TL

  • Jüt Çizgili Plaj Çantası 299 TL

  • Dijital Baskılı Plaj Çantası Büyük Boy 249 TL

  • Dijital Baskılı Plaj Çantası Küçük Boy 179 TL

  • File Plaj Çantası Makyaj Çantalı 229 TL

  • Filili Termos Plaj Çantası 279 TL

  • File Plaj Çantası Büyük Boy Makyaj Çantalı 279 TL

  • Jüt Tabanlı Kumaş Plaj çantası 279 TL

Nostaljik Şekerlik 199 TL

  • Gold Yıldız Kulplu Kupa 249 TL

  • Paşabahçe İrem Çay Bardağı 6'lı 129 TL

  • Sprey Mop Set 249 TL

  • Click Mop 200 TL

  • Musluk Matı 50 TL

  • Saplı Vücut ve Masaj Fırçası 75 TL

  • Banyo Matı 30x30 cm 100 TL

  • Silikon Uçlu Tuvalet Fırçası 100 TL

  • 3 Parça Banyo Aksesuarı 129 TL

  • Banyo Seti 5'li 399 TL

  • Metaltex Metal Asılabilir 2 Katlı Banyo Rafı 229 TL

  • Metaltex Metal Kapı Arkası Askısı 6 Kancalı 129 TL

  • Metaltex Ambalaj Lastiği 36,95 TL

  • 2li Standlı Cam Sabunluk Seti 299 TL

  • Organizer Çeşitleri 50 TL

  • Statik Toz Alma Aparatı 5 Adet Yedekli 50 TL

Güneş Kremi Çeşitleri

Güneş Kremi Çeşitleri

Fakir Smart Buhar Jeneratörlü Ütü 5.999 TL

  • Tefal Perfect Mix Powelix Sürahi Blender 5.999 TL

  • Arzum Teablend Çay Makinesi 1.799 TL

  • Tefal Chappeo Rondo 2.999 TL

  • Arzum Clean Compacto Süpürge 3.999 TL

  • Arzum Dik Süpürge 1.899 TL

Profilo 1200 Devir 9 Kg Çamaşır Makinesi 28.999 TL

