Cengiz Bozkurt Sahnedeyken Talihsiz Bir Kaza Geçirdi: Aşil Tendonu Koptu!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
20.05.2026 - 13:26

Cengiz Bozkurt denince hepimizin aklına ilk olarak kahkahaya boğan o unutulmaz karakterler geliyor. Özellikle “Leyla ile Mecnun”daki Erdal Bakkal performansıyla adeta televizyon tarihine geçen usta oyuncu, yıllardır hem komedi hem dram türündeki başarılı işleriyle ekranların en sevilen yüzlerinden biri olmayı sürdürüyor. Londra’dan Türkiye’ye uzanan kariyerinde tiyatrodan sinemaya, dizilerden dijital platform projelerine kadar sayısız yapımda yer alan Bozkurt, son dönemde ise dev prodüksiyon “Don Kişot” müzikaliyle gündemdeydi. Ancak başarılı oyuncu, Ankara turnesi sırasında yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle bu kez sevenlerini korkuttu. Hastane odasından yaptığı açıklamada hem sağlık durumunu anlattı.

Türk televizyon ve sinema tarihinin en sevilen karakter oyuncularından biri olan Cengiz Bozkurt, yıllardır hem komedi hem dram türündeki başarılı performanslarıyla izleyicinin gönlünde bambaşka bir yere sahip.

Özellikle “Leyla ile Mecnun” dizisindeki unutulmaz Erdal Bakkal karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu; “Jet Sosyete”, “Aramızda Kalsın”, “Ölümlü Dünya” ve “Cinayet Süsü” gibi projelerde de adeta döktürmüştü. Londra’da tiyatro yönetmenliği yapacak kadar akademik ve sahne kökenli bir isim olan Bozkurt, son dönemde ise dev prodüksiyon “Don Kişot” müzikaliyle seyirci karşısına çıkıyordu.

Ancak geçtiğimiz günlerde Ankara turnesi sırasında yaşanan talihsiz olay, hem sanat dünyasını hem de hayranlarını bir hayli üzdü.

Cengiz Bozkurt, Selçuk Yöntem ve Zuhal Olcay’la birlikte rol aldığı “Don Kişot” müzikalinin sahnesindeyken aşil tendonu sakatlığı yaşadı. Oyunun birinci perdesinin sonlarına doğru fenalaşan oyuncunun aşil tendonunun koptuğu öğrenildi. Ankara’daki ilk müdahalenin ardından apar topar İstanbul’a getirilen Bozkurt, başarılı bir operasyon geçirdi.

Yaşadığı sakatlık sonrası hastane odasından paylaşım yapan usta oyuncu ise hem sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi hem de tiyatroya duyduğu büyük aşkı anlattı. Hayatındaki tüm yolların tiyatroya çıktığını söyleyen Bozkurt, sahnede olmanın kendisini en mutlu hissettiren şey olduğunu ifade etti. Seyirciyle yüz yüze olmanın paha biçilemez bir duygu olduğunu anlatan oyuncu, tiyatronun yalnızca mesleği değil adeta hayatının merkezi olduğunu dile getirdi.

Bozkurt’un özellikle Ankara seyircisine yaptığı teşekkür de dikkat çekti.

Oyunun yarıda kesilmesini büyük anlayışla karşılayan izleyicilere minnettarlığını ileten oyuncu, ameliyatının başarılı geçtiğini ve moralinin yüksek olduğunu söyledi. Cengiz Bozkurt, şu ifadeleri kullandı: 'Ankara turnemiz sırasında, sahnedeki birinci perdenin sonuna doğru aşil tendonum koptu. İstanbul'a döner dönmez ameliyat oldum, gayet iyiyim. Hem geçmiş olsun mesajlarına hem de bu durumu anlayışla karşılayan kıymetli Ankara seyircisine çok teşekkür ederim.' Öte yandan aşil tendonu sakatlığının ardından “Don Kişot” müzikalinin turne programında değişiklik yapılabileceği konuşuluyor. Çünkü Bozkurt’un hayat verdiği Sancho Panza karakteri, fiziksel performans gerektiren oyunun en hareketli rollerinden biri olarak öne çıkıyor.

Sosyal medyada ise hayranları usta oyuncuya adeta geçmiş olsun mesajı yağdırdı.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
