Cengiz Bozkurt Sahnedeyken Talihsiz Bir Kaza Geçirdi: Aşil Tendonu Koptu!

Cengiz Bozkurt, Selçuk Yöntem ve Zuhal Olcay’la birlikte rol aldığı “Don Kişot” müzikalinin sahnesindeyken aşil tendonu sakatlığı yaşadı. Oyunun birinci perdesinin sonlarına doğru fenalaşan oyuncunun aşil tendonunun koptuğu öğrenildi. Ankara’daki ilk müdahalenin ardından apar topar İstanbul’a getirilen Bozkurt, başarılı bir operasyon geçirdi.

Yaşadığı sakatlık sonrası hastane odasından paylaşım yapan usta oyuncu ise hem sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi hem de tiyatroya duyduğu büyük aşkı anlattı. Hayatındaki tüm yolların tiyatroya çıktığını söyleyen Bozkurt, sahnede olmanın kendisini en mutlu hissettiren şey olduğunu ifade etti. Seyirciyle yüz yüze olmanın paha biçilemez bir duygu olduğunu anlatan oyuncu, tiyatronun yalnızca mesleği değil adeta hayatının merkezi olduğunu dile getirdi.