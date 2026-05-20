Haberler
Yaşam
Ne Buzdolabı Ne de Çamaşır Makinesi! Evlerde Elektrik Faturasını En Çok Yükselten Cihaz Belli Oldu

Ali Can YAYCILI
20.05.2026 - 12:46

Elektrik faturalarını düşürmek isteyenler genellikle mutfak eşyalarına odaklansa da, uzmanlar evdeki asıl enerji canavarının banyoda gizlendiğini belirtiyor. Isınmadan sonra en çok elektrik harcayan o cihazı doğru kullanarak faturanızda ciddi bir düşüş sağlamanız mümkün. Ekolojik Geçiş Ajansı tarafından paylaşılan çarpıcı istatistikler, ev ısıtmasında kullanılan klimalar veya elektrikli petekler hariç tutulduğunda, faturanın asıl sorumlusunun banyolardaki elektrikli su ısıtıcıları, yani termosifonlar olduğunu kanıtlıyor.

Ay sonu gelen yüksek elektrik faturalarıyla başa çıkmaya çalışırken genellikle gözümüz mutfaktaki beyaz eşyalara çevriliyor.

Ancak enerji alanındaki uzman isimler, hepimizin yanıldığını ve asıl büyük tüketimin çok farklı bir noktadan geldiğini ortaya koyuyor. Ekolojik Geçiş Ajansı tarafından paylaşılan çarpıcı istatistikler, ev ısıtmasında kullanılan klimalar veya elektrikli petekler hariç tutulduğunda, faturanın asıl sorumlusunun banyolardaki elektrikli su ısıtıcıları, yani termosifonlar olduğunu kanıtlıyor. Bu cihazlar, mutfaktaki tüm aletleri geride bırakarak enerji tüketiminde açık ara ikinci sıraya yerleşiyor. Rakamlara bakıldığında, dört kişilik standart bir ailenin sadece sıcak su ihtiyacı için kullandığı elektriğin yıllık 3.200 kWh seviyelerine kadar çıkabildiği görülüyor.

Peki ama neden bir termosifon, devasa bir buzdolabından ya da çamaşır makinesinden daha fazla yakıyor?

Bunun temel nedeni cihazın çalışma mantığında gizli. Çamaşır makinesi haftada sadece birkaç saat çalışıp dururken, buzdolapları fişe sürekli takılı olsalar bile güçlü yalıtımları sayesinde sadece iç ısıyı korumak için kısa sürelerle devreye giriyor. Saç kurutma makinesi veya ütü gibi aletler ise çok elektrik çekmelerine rağmen kullanım süreleri çok kısa olduğu için faturayı derinden etkilemiyor. Oysa su ısıtıcıları, içlerindeki 50 ila 80 litrelik dev su kütlesini sürekli sizin ayarladığınız yüksek sıcaklıkta tutmak zorunda. Su bekledikçe doğal olarak soğuyor ve cihaz bu sıcaklığı korumak adına gün boyu durmaksızın, sessiz sedasız devreye girerek adeta elektriği sömürüyor.

Bu gizli israfın önüne geçmek ve aile bütçesini rahatlatmak ise uzmanların önerdiği birkaç pratik adımla mümkün. İlk ve en önemli kural, cihazın termostatını 50 ile 55 derece arasına sabitlemek. Suyu 60 derece ve üstüne çıkarmak enerji tüketimini katlarken, 50-55 derece aralığı hem konforlu bir kullanım sağlıyor hem de lejyoner hastalığı gibi riskli bakterilerin üremesini engelliyor. İkinci adımda ise düzenli kireç bakımı yatıyor. Şebeke suyundan kaynaklanan kireçlenme, zamanla cihazın içindeki ısıtıcı parçaları kaplayarak yalıtkan bir duvara dönüşüyor. Bu durum, cihazın aynı suyu ısıtabilmek için çok daha uzun süre çalışmasına neden oluyor; yani bakım yaptırmak cihazın ömrünü uzatırken faturayı da hafifletiyor. 

Son olarak, su ısıtıcınızı haftanın her günü aralıksız çalıştırmak yerine akıllı prizlerden ve zamanlayıcılardan faydalanabilirsiniz. Termosifonu sadece banyo yapacağınız ya da sıcak suya yoğun ihtiyaç duyacağınız saatler öncesinde çalışacak şekilde programlamak, cebinizden fazladan para çıkmasını engelleyecek en etkili yöntemlerin başında geliyor.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
