Ne Buzdolabı Ne de Çamaşır Makinesi! Evlerde Elektrik Faturasını En Çok Yükselten Cihaz Belli Oldu

Bunun temel nedeni cihazın çalışma mantığında gizli. Çamaşır makinesi haftada sadece birkaç saat çalışıp dururken, buzdolapları fişe sürekli takılı olsalar bile güçlü yalıtımları sayesinde sadece iç ısıyı korumak için kısa sürelerle devreye giriyor. Saç kurutma makinesi veya ütü gibi aletler ise çok elektrik çekmelerine rağmen kullanım süreleri çok kısa olduğu için faturayı derinden etkilemiyor. Oysa su ısıtıcıları, içlerindeki 50 ila 80 litrelik dev su kütlesini sürekli sizin ayarladığınız yüksek sıcaklıkta tutmak zorunda. Su bekledikçe doğal olarak soğuyor ve cihaz bu sıcaklığı korumak adına gün boyu durmaksızın, sessiz sedasız devreye girerek adeta elektriği sömürüyor.

Bu gizli israfın önüne geçmek ve aile bütçesini rahatlatmak ise uzmanların önerdiği birkaç pratik adımla mümkün. İlk ve en önemli kural, cihazın termostatını 50 ile 55 derece arasına sabitlemek. Suyu 60 derece ve üstüne çıkarmak enerji tüketimini katlarken, 50-55 derece aralığı hem konforlu bir kullanım sağlıyor hem de lejyoner hastalığı gibi riskli bakterilerin üremesini engelliyor. İkinci adımda ise düzenli kireç bakımı yatıyor. Şebeke suyundan kaynaklanan kireçlenme, zamanla cihazın içindeki ısıtıcı parçaları kaplayarak yalıtkan bir duvara dönüşüyor. Bu durum, cihazın aynı suyu ısıtabilmek için çok daha uzun süre çalışmasına neden oluyor; yani bakım yaptırmak cihazın ömrünü uzatırken faturayı da hafifletiyor.

Son olarak, su ısıtıcınızı haftanın her günü aralıksız çalıştırmak yerine akıllı prizlerden ve zamanlayıcılardan faydalanabilirsiniz. Termosifonu sadece banyo yapacağınız ya da sıcak suya yoğun ihtiyaç duyacağınız saatler öncesinde çalışacak şekilde programlamak, cebinizden fazladan para çıkmasını engelleyecek en etkili yöntemlerin başında geliyor.