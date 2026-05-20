article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Tüketiciler Gizli Boykot Başlattı: ABD'de Kara Listeye Alınan Dev Restoran Zincirleri!

Tüketiciler Gizli Boykot Başlattı: ABD'de Kara Listeye Alınan Dev Restoran Zincirleri!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
20.05.2026 - 12:32

Küresel ölçekte milyonlarca kişiye hizmet veren dev restoran zincirleri, son dönemde tüketici memnuniyetinde ciddi bir prestij kaybı yaşıyor. Artan fahiş fiyatlar, giderek küçülen porsiyonlar ve dibe vuran hizmet kalitesi, sadık müşterileri bile isyan noktasına getirdi. Sosyal medyada bir araya gelen binlerce kullanıcı, beklentileri karşılamayan ve 'parasının hakkını vermeyen' markalardan oluşan geniş kapsamlı bir 'uzak durun' listesi hazırlayarak boykot çağrısında bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ABD'de vatandaşlar dev restoran zincirlerine karşı savaş başlattı. Memnuniyet anketleri çığ gibi büyüdü.

ABD'de vatandaşlar dev restoran zincirlerine karşı savaş başlattı. Memnuniyet anketleri çığ gibi büyüdü.

ABD merkezli yürütülen ve küresel tüketici trendlerine ışık tutan 2025 Amerikan Müşteri Memnuniyeti Endeksi (ACSI) sonuçları, hızlı servis sektöründeki tehlikeyi gözler önüne serdi. Sektör genelinde müşteri memnuniyeti ortalaması 100 üzerinden 79 puan olarak belirlenirken, adı sıkça şikayetlerle anılan birçok dev zincir bu eşiğin çok altında kaldı.

Tam servis sunan restoranlar kategorisinde ise en ağır darbeyi Deny’s aldı; zincir, kendi kulvarında en düşük memnuniyet puanını alarak listenin son sıralarına demir attı.

Fiyatlar değişmedi, porsiyonlar küçüldü.

Fiyatlar değişmedi, porsiyonlar küçüldü.

Tüketicilerin en çok ses yükselttiği konuların başında, ekonomi literatüründe 'shrinkflation' yani fiyatı değiştirmeden veya artırarak porsiyonu küçültme taktiği geliyor.

Chipotle'nin özellikle burrito ve kaselerindeki porsiyonların gözle görülür şekilde küçüldüğü yönündeki şikayetler, sosyal medyada çığ gibi büyüdü. Kullanıcılar, ödedikleri yüksek meblağların karşılığında tabaklarında çok daha az malzeme bulmaktan şikayetçi.

Premium burger iddiasındaki Five Guys ile makarna zinciri Noodles & Company, yüksek fiyat politikalarına rağmen sundukları performansla sınıfta kaldı.

Sonic Drive-In mobil uygulamasında yaşanan kronik teknik aksaklıklar ve masaya servis edilen bazı ürünlerin yeterince pişmemiş olması, markaya yönelik eleştirileri zirveye taşıdı.

"Fiyatına değmiyor" diyenler restoran değiştiriyor.

"Fiyatına değmiyor" diyenler restoran değiştiriyor.

Sadece hızlı servis (fast-food) zincirleri değil, daha prestijli kabul edilen akşam yemeği restoranları da bu tepki dalgasından nasibini alıyor. Ünlü restoran zincirleri Olive Garden ve The Cheesecake Factory, son dönemde dijital platformlarda en çok 'fiyatına değmiyor' etiketiyle eleştirilen markalar haline geldi.

Hizmet standartları arasındaki uçurumlar ve müşteriyle kurulan iletişimin zayıflaması, tüketicileri dev zincirler yerine yerel ve butik işletmelere yönlendirdi. Uzmanlar, dev markaların bu uyarı sinyallerini dikkate almaması durumunda, müşteri sadakatini uzun vadede tamamen kaybedebileceğine dikkat çekti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın