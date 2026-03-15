Uşak Semalarında Tanımlanamayan Bir Cisim Gözlemlendi

Meteorların Dünya'ya düşmesi, aslında uzaydaki küçük kaya parçalarının gezegenimizin kütle çekimine kapılmasıyla başlayan dinamik bir süreçtir.

1. Kütle çekimi etkisi

Uzayda başıboş dolaşan ve meteoroid adı verilen kaya veya metal parçaları, Dünya’nın yanından geçerken gezegenimizin güçlü kütle çekim alanına girer. Bu çekim kuvveti, meteoroidi kendine doğru hızla çekmeye başlar.

2. Atmosfere giriş ve sürtünme

Meteoroid, Dünya atmosferine girdiğinde inanılmaz yüksek hızlara (saatte on binlerce kilometre) ulaşır. Atmosferdeki hava molekülleriyle bu hızda çarpışmak muazzam bir sürtünme oluşturur.

Isınma: Sürtünme sonucu oluşan kinetik enerji ısıya dönüşür. Meteorun dış katmanları binlerce dereceye kadar ısınır.

Işık (Ateş topu): Isınan hava ve buharlaşan meteor parçaları parlamaya başlar. Gökyüzünde gördüğümüz o “yıldız kayması” görüntüsü aslında budur.

3. Basınç ve parçalanma

Meteor atmosfere daldıkça önündeki hava sıkışır ve yüksek bir basınç oluşturur. Eğer meteor yeterince büyük değilse veya yapısı zayıfsa, bu basınca dayanamayıp gökyüzünde parçalanır ve tamamen yanarak kül olur.