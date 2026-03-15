Uşak Semalarında Tanımlanamayan Bir Cisim Gözlemlendi

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
15.03.2026 - 23:24

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler gündem oldu. Uşak semalarında çekilen görüntülerde parlak bir cismin hızla gökyüzünde süzüldüğü görüldü. X’in yapay zekâ sohbet robotu Grok ise görüntülerin Gamma Normid meteor yağmuru nedeniyle oluştuğunu ve bunun tamamen normal bir durum olduğunu iddia etti.

Meteorlar neden düşer?

Meteorların Dünya'ya düşmesi, aslında uzaydaki küçük kaya parçalarının gezegenimizin kütle çekimine kapılmasıyla başlayan dinamik bir süreçtir.

1. Kütle çekimi etkisi

Uzayda başıboş dolaşan ve meteoroid adı verilen kaya veya metal parçaları, Dünya’nın yanından geçerken gezegenimizin güçlü kütle çekim alanına girer. Bu çekim kuvveti, meteoroidi kendine doğru hızla çekmeye başlar.

2. Atmosfere giriş ve sürtünme

Meteoroid, Dünya atmosferine girdiğinde inanılmaz yüksek hızlara (saatte on binlerce kilometre) ulaşır. Atmosferdeki hava molekülleriyle bu hızda çarpışmak muazzam bir sürtünme oluşturur.

Isınma: Sürtünme sonucu oluşan kinetik enerji ısıya dönüşür. Meteorun dış katmanları binlerce dereceye kadar ısınır.

Işık (Ateş topu): Isınan hava ve buharlaşan meteor parçaları parlamaya başlar. Gökyüzünde gördüğümüz o “yıldız kayması” görüntüsü aslında budur.

3. Basınç ve parçalanma

Meteor atmosfere daldıkça önündeki hava sıkışır ve yüksek bir basınç oluşturur. Eğer meteor yeterince büyük değilse veya yapısı zayıfsa, bu basınca dayanamayıp gökyüzünde parçalanır ve tamamen yanarak kül olur.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
