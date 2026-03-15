onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
KDK'dan Radar Cezası Yiyen Sürücüler İçin Kritik Öneri Kararı

KDK’dan Radar Cezası Yiyen Sürücüler İçin Kritik Öneri Kararı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
15.03.2026 - 21:41

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), radar cezası yemesi nedeniyle kurumdan cihazın kalibrasyonuyla ilgili bilgi isteyen vatandaşın başvurusunu inceledi ve ceza yiyen vatandaşla bilgilerin paylaşılması yönünde tavsiyede bulundu. Emniyet daha önce hız sınırı cezaları için cihaz bilgilerini sadece mahkeme talebiyle paylaşıyordu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye’de artırılan trafik cezaları gündemdeyken, Kamu Denetçiliği Kurumu’ndan (KDK) emniyete ilginç bir öneri geldi.

Türkiye’de artırılan trafik cezaları gündemdeyken, Kamu Denetçiliği Kurumu’ndan (KDK) emniyete ilginç bir öneri geldi.

Hız limitini aştığı gerekçesiyle idari para cezası verilen bir kişi, hız ihlalini ortaya koyan herhangi bir belgenin ceza tutanağının ekinde sunulmadığını belirterek cezanın iptali için sulh ceza hakimliğine itirazda bulundu.

“Radar cihazının kalibrasyonunun güncel olduğu” gerekçesiyle talebi reddedilen vatandaş, radar cihazının türü, modeli, seri numarası ve kalibrasyonuna ilişkin bilgi ve belgeleri emniyetten talep etti ancak olumsuz yanıt aldı.

İdari para cezasının dayanağı olan bilgi ve belgelere erişememesi nedeniyle bilgi edinme hakkının ihlal edildiğini savunan vatandaş, KDK’ya başvurdu.

“Bilgi edinme hakkına müdahale”

“Bilgi edinme hakkına müdahale”

Başvuruyu inceleyen KDK, cezanın kesildiği il emniyet müdürlüğünden bilgi istedi. Kuruma gelen yazıda, “Kalibrasyon belgelerinin idarenin iç düzeni, denetim ve teknik altyapısına ilişkin belgeler olması nedeniyle bireysel başvurular kapsamında paylaşılmasının mümkün olmadığı, gerekli görülmesi halinde belgelerin yargı mercilerince resen talep edilebileceği” kaydedildi.

Başvurucuyu haklı bulan KDK, “cezanın kesildiği radar cihazının kalibrasyonuna ilişkin bilgi ve belgelerin, kamu güvenliğini zedeleyebilecek nitelikteki hususlar hariç tutularak başvurana bildirilmesi” yönünde İçişleri Bakanlığına tavsiyede bulundu.

KDK’nın kararında, bilgi edinme hakkının idarenin kamu gücüne dayanarak tesis ettiği ve kişilerin hukuksal durumlarını etkileyen işlemler karşısında hak arama yollarının etkin şekilde kullanılabilmesinde önemli bir araç olduğuna işaret edildi.

İdari para cezasının dayanağını oluşturan radar cihazına ilişkin bilgi ve belgelerin “yalnızca yargı mercilerince talep edilebileceği” gerekçesiyle başvurana verilmemesinin Anayasa’da güvence altına alınan bilgi edinme hakkı ile bağdaşmadığı vurgulanan kararda, şunlar kaydedildi:

“Başvurana doğrudan uygulanan idari para cezasının hukuka uygunluğunu denetleyebilmesi için radar cihazının kalibrasyonuna ilişkin asgari bilgilerin kendisiyle paylaşılması gerekmektedir. Kalibrasyon belgelerinde yer alan cihaz seri numarası, teknik ölçüm değerleri veya görevli personele ilişkin bilgiler gibi kamu güvenliğini ilgilendirebilecek unsurların ayıklanması veya maskelenmesi suretiyle başvurana asgari düzeyde bilgi verilmesi mümkündür. Bu imkan varken talebin tümden reddedilmesi, bilgi edinme hakkının özüne dokunan ölçüsüz bir müdahale niteliği taşımaktadır.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın