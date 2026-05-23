article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Evini Vermedi, Köprüyü Evin Etrafına İnşa Ettiler

Evini Vermedi, Köprüyü Evin Etrafına İnşa Ettiler

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
23.05.2026 - 20:40
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Çin’in Guangzhou kentinde bir ev, otoyol köprüsünün tam ortasında kaldı. Ev sahibi, kendisine teklif edilen yeni konumu beğenmediği için taşınmayı kabul etmedi. Bunun üzerine Haizhuyong Köprüsü’nün yolu, 40 metrekarelik tek katlı evin iki yanından geçirildi.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

40 Metrekarelik Ev Köprünün Ortasında Kaldı

40 Metrekarelik Ev Köprünün Ortasında Kaldı

Çin’in Guangdong eyaletindeki Guangzhou kentinde yer alan bu küçük ev, Haizhuyong Köprüsü’nün inşası sırasında gündem oldu. Ev sahibi Liang, taşınmayı kabul etmeyince köprü projesi evin etrafından geçirildi. Tek katlı ve yaklaşık 40 metrekarelik ev, bugün dört şeritli trafik bağlantısının ortasında, iki yol kanadının arasında duruyor.

Çin’de bu tür yapılar 'çivi ev' olarak biliniyor. Bu ifade, kentsel dönüşüm ya da büyük altyapı projelerinde evini terk etmeyi kabul etmeyen mülk sahipleri için kullanılıyor. Liang’ın evi de bu nedenle kısa sürede yerel basının ve sosyal medyanın ilgisini çeken örneklerden biri haline geldi.

Ev Sahibi Teklif Edilen Yeri Kabul Etmedi

Ev Sahibi Teklif Edilen Yeri Kabul Etmedi

Haberlere göre Liang, hükümetin kendisine ideal bir konumda yeni bir ev sunmadığını söyleyerek taşınmayı reddetti. Kendisine önerilen seçeneklerden birinin morga yakın olduğunu, bu yüzden kabul etmediğini belirtti. Bazı kaynaklarda yetkililerin ona daireler ve nakit ödeme gibi farklı tekliflerde bulunduğu, ancak anlaşma sağlanamadığı aktarılıyor.

Liang ise çevrenin kötü olduğunu düşünenlere katılmadığını söyledi. Yolun ortasında kalan evini 'sessiz, özgür ve rahat' bulduğunu belirten kadın, insanların ne düşündüğünü önemsemediğini ifade etti.

Yetkililer Köprüyü Evin Etrafından Geçirdi

Yetkililer Köprüyü Evin Etrafından Geçirdi

Taşınma konusunda anlaşma sağlanamayınca yetkililer projeyi tamamen durdurmak yerine köprünün tasarımını evin çevresinden geçecek şekilde uyguladı. Haizhuyong Köprüsü 2020’de açıldı ve ev, iki yol kolunun arasında kalan sıra dışı görüntüsüyle yerel bir ilgi noktasına dönüştü.

Yetkililer, evde yaşamaya devam edilmesinin güvenli olup olmadığını değerlendirmek için mühendislerin çalışma yaptığını da açıkladı. Böylece küçük ev yıkılmadı ancak çevresi tamamen beton yol ve köprüyle sarılmış oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın