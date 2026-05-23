Acun'un "Bir Forvet Aldım, Görmeniz Lazım" Dediği McBurnie, Hull City'i Premier'e Taşıdı!

Acun Ilıcalı, sezon başında McBurnie hakkında bu ifadeleri kullanmıştı:

'Bir forvet aldım, görmeniz lazım.

Bu ismi unutmayın; Oli McBurnie. Oli McBurnie, 15 üstü gol atacak.

Allah'ın lütfu, olmayacak bir şey oldu. Las Palmas'a transfer olmuş, kontratında, 'küme düşerse serbest kalır' maddesi vardı.

Oturduk bir ay İspanya Ligi'ni seyrettik, Las Palmas küme düşsün diye...

Las Palmas küme düştü, bu sefer adamın 6 talibi çıktı.

Bu adam bizi niye seçsin? Bu adam bizdeki stoperle samimi, Sheffield'de beraber oynamışlar. Ancak bir tek stoperin etkisi de bir yere kadar.

2. takım arkadaşı da Trabzonspor'daki Lundstram. Ben de gittim Lundstram'ı aldım. Bunun takım arkadaşı 2 oldu.

Bunlar tek kale yapıyorlar, 'bize gel' diye. En son ben aradım, duygusal bir konuşma yaptım, sonra aldık çocuğu.'