Acun'un "Bir Forvet Aldım, Görmeniz Lazım" Dediği McBurnie, Hull City'i Premier'e Taşıdı!

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
23.05.2026 - 20:07
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Premier Lig'e giden biletin son sahibi oldu. Heyecanlı geçen maçta, ilk 90 dakikada gol sesi çıkmazken sezonun adamı McBurnie yine yıldız isim oldu.

McBurnie'nin attığı 90+5 golüyle Hull City, Premier Lig'e bilet aldı. 

Acun'un sezon başında McBurnie hakkında söyledikleri yeniden gündem oldu.

Acun'un "Bu ismi unutma" dediği McBurnie, 90+5'te takımını Premier Lig'e taşıdı.

Acun Ilıcalı, sezon başında McBurnie hakkında bu ifadeleri kullanmıştı:

'Bir forvet aldım, görmeniz lazım.

Bu ismi unutmayın; Oli McBurnie. Oli McBurnie, 15 üstü gol atacak.

Allah'ın lütfu, olmayacak bir şey oldu. Las Palmas'a transfer olmuş, kontratında, 'küme düşerse serbest kalır' maddesi vardı.

Oturduk bir ay İspanya Ligi'ni seyrettik, Las Palmas küme düşsün diye...

Las Palmas küme düştü, bu sefer adamın 6 talibi çıktı.

Bu adam bizi niye seçsin? Bu adam bizdeki stoperle samimi, Sheffield'de beraber oynamışlar. Ancak bir tek stoperin etkisi de bir yere kadar.

2. takım arkadaşı da Trabzonspor'daki Lundstram. Ben de gittim Lundstram'ı aldım. Bunun takım arkadaşı 2 oldu.

Bunlar tek kale yapıyorlar, 'bize gel' diye. En son ben aradım, duygusal bir konuşma yaptım, sonra aldık çocuğu.'

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
