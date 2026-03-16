onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Yeni Bir Hayat İçin Fırsatlar: 2026'da İnsanlara Oraya Taşınmaları İçin Para Veren 8 Ülke

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.03.2026 - 09:12

Dünya genelinde nüfus kaybı yaşayan ve iş gücüne ihtiyaç duyan pek çok ülke, 2026 yılı için kapılarını yeni sakinlerine açıyor. İtalya'dan Japonya'ya kadar geniş bir coğrafyada geçerli olan bu fırsatlar; nakit hibeler, vergi kolaylıkları ve uygun konut imkanlarıyla dikkat çekiyor.

Kaynak: https://www.forbes.com/sites/meggenha...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yeni bir başlangıç yapmak isteyenler için 2026 yılında göçmenlere ödeme yapan veya büyük ekonomik destekler sağlayan sekiz farklı ülke, Forbes tarafından hazırlanan güncel verilerle gün yüzüne çıktı.

İşte 2026 yılında yeni sakinlerini bekleyen 8 ülke ve taşınma şartları 👇

İtalya (Çeşitli Kasabalar)

İtalya, '1 Euro'luk Evler' projesiyle tanınsa da, bazı bölgeler doğrudan nakit desteği sunuyor.

  • Teşvik: Calabria gibi bölgeler, 40 yaşın altındaki ve bölgede yeni bir iş kurmayı veya belirli meslekleri icra etmeyi kabul edenlere 30.000 Euro’ya (yaklaşık 33.000$) kadar ödeme yapabiliyor.

  • Şart: Belirlenen küçük kasabalara yerleşmek ve belirli bir süre orada ikamet etmek.

İsviçre (Albinen)

İsviçre'nin sakin ve manzaralı köyü Albinen, nüfusunu artırmak için ciddi bir bütçe ayırmış durumda.

  • Teşvik: Yetişkin başına yaklaşık 25.000 İsviçre Frangı (28.000$) ve çocuk başına 10.000 Frank ödeniyor. Dört kişilik bir aile toplamda 70.000 Frank'tan fazla destek alabiliyor.

  • Şart: 45 yaşın altında olmak, İsviçre C tipi oturma iznine sahip olmak ve köyde en az 200.000 Frank değerinde bir ev satın alıp 10 yıl kalmayı taahhüt etmek.

İrlanda (Uzak Adalar)

'Yaşayan Adalarımız' (Our Living Islands) programı kapsamında, İrlanda ana karasından uzaktaki toplulukları canlandırmayı hedefliyor.

  • Teşvik: Terk edilmiş veya eski bir mülkü satın alıp yenilemek isteyenlere 80.000 Euro’ya (yaklaşık 90.000$) kadar hibe veriliyor.

  • Şart: Seçili 30 adadan birinde mülk sahibi olmak ve bu mülkü restore etmek.

İspanya (Ponga ve Kırsal Köyler)

İspanya'nın kuzeyindeki Ponga gibi köyler, genç nüfusu çekmek için nakit desteği sağlıyor.

  • Teşvik: Yeni taşınan çiftlere yaklaşık 3.000 Euro, köyde doğan her bebek için ise ek olarak 3.000 Euro ödeniyor.

  • Şart: Genellikle en az 5 yıl boyunca köyde yaşama sözü verilmesi gerekiyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Şili (Start-Up Chile)

Eğer bir girişimciyseniz, Şili size yaşamanız ve işinizi kurmanız için ödeme yapıyor.

  • Teşvik: 'Start-Up Chile' programı, teknoloji odaklı girişimlere 40.000$’a kadar hibe ve bir yıllık çalışma vizesi sunuyor.

  • Şart: Yenilikçi bir iş fikrine sahip olmak ve Şili'nin girişimcilik ekosistemine katkıda bulunmak.

Kanada (Saskatchewan)

Kanada'nın bu bölgesi, üniversite mezunlarını elinde tutmak istiyor.

  • Teşvik: 'Lisansüstü Alıkoyma Programı' (Graduate Retention Program) aracılığıyla, eyalette yaşayan ve vergi ödeyen mezunlara 20.000 Kanada Doları’na kadar vergi iadesi yapılıyor.

  • Şart: Saskatchewan’da onaylı bir yükseköğretim kurumundan mezun olmak ve eyalette yaşayıp çalışmak.

Japonya (Kırsal Yenileme Programları)

Japonya, Tokyo dışındaki bölgelere taşınan ailelere büyük ödemeler yapıyor.

  • Teşvik: Çocuk başına 1 milyon Yen'e (yaklaşık 7.000$) kadar destek veriliyor. Bazı köylerde ise çok düşük kiralı evler ve tarım arazisi desteği sunuluyor.

  • Şart: En az 5 yıl boyunca taşınılan bölgede yaşamak ve yerel ekonomiye katkıda bulunmak.

Yunanistan (Antikythera Adası)

Nüfusu oldukça azalan bu ada, yeni aileler arıyor.

  • Teşvik: Yerel kilise ve belediye tarafından desteklenen programda, yeni sakinlere bir ev, bir parça toprak ve ilk üç yıl boyunca ayda 500 Euro ödeme yapılıyor.

  • Şart: Genç ve çocuklu ailelere öncelik veriliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın