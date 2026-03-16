Fatih Altaylı, İlber Ortaylı’nın Son İsteğini Açıkladı: Celal Şengör ile Veda Programı İstemiş!

Fatih Altaylı, İlber Ortaylı’nın Son İsteğini Açıkladı: Celal Şengör ile Veda Programı İstemiş!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.03.2026 - 06:09

Gazeteci Fatih Altaylı, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Türk tarihçiliğinin en büyük isimlerinden biri olan Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın son günlerini kaleme aldı. Gazeteci Fatih Altaylı, İlber Ortaylı’nın operasyon öncesinde kendisini arayarak Celal Şengör ile birlikte bir 'veda programı' çekmek istediğini ve bu özel kaydın henüz yayınlanmadığını ilk kez duyurdu.

Gazeteci Fatih Altaylı, yakın dostu ve ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı ile gerçekleştirdikleri son program çekiminin perde arkasındaki hüzünlü detayları paylaştı.

Gazeteci Fatih Altaylı, yakın dostu ve ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı ile gerçekleştirdikleri son program çekiminin perde arkasındaki hüzünlü detayları paylaştı.

İlber Ortaylı’nın ciddi bir ameliyat öncesinde kendisiyle iletişime geçtiğini belirten Fatih Altaylı, usta tarihçinin bu talebinin aslında bir nevi 'veda' niteliği taşıdığını ifade etti. Fatih Altaylı köşe yazısında İlber Ortaylı'nın, sağlık durumunun belirsizliği nedeniyle operasyon masasına yatmadan hemen önce kadim dostu Celal Şengör ile bir araya gelmek istediği ve bu anların kayda alınmasını arzuladığı öğrenildi.

İşte Fatih Altaylı’nın köşe yazısında anlattığı ‘veda programı’ olayının perde arkası:

İşte Fatih Altaylı’nın köşe yazısında anlattığı ‘veda programı’ olayının perde arkası:

“Yemeğe gidelim” dedim.

“Ben davet edeceğim” dedi. Ertesi gün Celal’le (Şengör) beni yemeğe götürdü.

Kasımpaşa’da, geceleri taksi şoförlerinin ve meyhaneden çıkanların çorba içmeye gittiği, gündüz çevredeki işyerlerinde çalışanlara hizmet eden bir esnaf lokantasının adresini verdi.

Epey sohbet edip epey güldük.

“Beğenmedin değil mi lokantayı?” dedi.

“Beğenmedim” dedim.

“Ben de beğenmedim ama olsun, doyduk” dedi. Tüm engelleme çabalarıma rağmen bir de tatlı götürdü üstüne.

Ertesi gün aradı.

“Ben ameliyat olacağım biliyorsun. Öncesinde bir program çekelim” dedi.

“Daha programlara başlamıyorum. Sen hastaneden çıkınca çekeriz” dedim.

Niye ameliyat öncesi çekmek istediğini anlıyordum.

“Çek sonra yayınlarsın. Biz programı yapalım. Celal’e söyle, o da gelsin” dedi.

Celal Şengör’ü aradım.

“İlber’in emri başüstüne” dedi.

Aslında veda programıydı.

Çektik. Henüz yayınlamadık.”

Fatih Altaylı ayrıca yazısında İlber Ortaylı’nı hastanede son kez ziyaret ettiklerinde yaşadıklarını da şu sözlerle anlattı:

Fatih Altaylı ayrıca yazısında İlber Ortaylı’nı hastanede son kez ziyaret ettiklerinde yaşadıklarını da şu sözlerle anlattı:

“Yoğun bakıma kaldırılmasından birkaç gün önce, önceki pazar Celal Şengör, Oya ve Asım’la birlikte ziyaretine gittik.

İyi görünüyordu.

Ertesi gün Murat Bardakçı’yı aradım.

“Gelip seni alıyorum, İlber’e gidiyoruz” dedim.

Ama sabah diyalize girmişti. Öğlenden sonra gidebildik.

Bir saate yakın oturduk.

Murat’la uzun uzun dedikodu yaptılar her zamanki gibi. Ben de sanki bunun son sohbetleri olduğunu biliyormuşçasına ilk kez videoya aldım konuşmalarının bir bölümünü.

Bir saat kadar oturup daha fazla yormamak için kalktık.

“Gitmeyin” dedi.

“Yoruldun” dedik.

“Yarın yine gel” dedi.

“Yarın da ben ameliyat oluyorum. Hastaneden çıkınca gelirim” dedim.

Ama ben hastaneden çıktığımda o yoğun bakıma alınmıştı.”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
