Numan Kurtulmuş: "Süreç Başarısız Olursa Sivil Siyaset Bu Duvarın Altında Kalır"

Numan Kurtulmuş: "Süreç Başarısız Olursa Sivil Siyaset Bu Duvarın Altında Kalır"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
15.03.2026 - 15:36

Numan Kurtulmuş, iktidarın “Terörsüz Türkiye” süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, “Bu iş 2009'a, 2013'e ya da önceki çalışmalara benzemez. Eğer bu iş başarısız olursa, duvar yıkılırsa, sivil siyaset bu duvarın altında kalır ve Allah korusun, başarısız olduğumuz zaman 4 Ağustos 2025'tekinden (Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun kurulduğu tarih) daha daha vahim bir duruma dönüşebilir şartlar. Bölgede bu kadar çatışmanın olduğu bir ortamda bu yangına benzin dökecek çok eller var.' ifadelerini kullandı.

Kaynak - Evrensel

Sahur buluşmasında soruları tanı

Numan Kurtulmuş, İran savaşıyla ilgili değerlendirmesinde, “Birçok ülkede rejim değişikliklerinin çok süratli bir şekilde gerçekleşmiş olması hedeflerinin bir parçasıydı. En sonunda Gazze üzerinden son safhaya geçmeyi düşündüler. Büyük İsrail projesinde esas yutulması gereken ana gücü Türkiye’dir. Bunu görüyorsak, biliyorsak iç kalemizi tahkim edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

Erken seçim tartışmalarına ilişkin de konuşan Kurtulmuş, “Ben niyetimi, görüşümü söylüyorum. Daha seçime epey vakit var. Erken seçim yok.' dedi.

Meclis Başkanı, sahur buluşmasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Buluşmada yer alan İsmail Saymaz, Melih Altınok ve Aytunç Erkin bugünkü köşelerinde aktardıklarına göre, Kurtulmuş gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu ve merak edilen soruları yanıtladı.

Umut hakkı gündeme gelecek mi?

Numan Kurtulmuş bu soruya 'Hukuk sistemimizde ‘umut hakkı’ diye bir şey yok. Raporda da ‘umut hakkı’ ile ilgili bir başlık söz konusu değil. İnfazla ilgili birtakım düzenlemeler yapılabilir. Kişisel kanaatlerim var, neler yapılabileceğine ilişkin görüşlerimi söylemek istemiyorum. Çünkü aslolan parti gruplarının devreye girmesi ve müşterek bir çabayı ortaya koymalarıdır.' şeklinde yanıt verdi. Kayyumlar konusunda da konuşan Kurtulmuş, 'Raporda, başkan görevden alınırsa belediye meclisi üyeleri arasından seçilmesi gibi partilerin uzlaştığı bir teklif var. Eğer bir araya gelir ve tamam derlerse bu konuda da adım atılır.' dedi.

Süreci önceki deneyimlerle kıyaslayan Kurtulmuş, bugünkü süreci onlara benzemediğini söyledi.

Süreci önceki deneyimlerle kıyaslayan Kurtulmuş, bugünkü süreci onlara benzemediğini söyledi.

'Bu iş 2009'a, 2013'e ya da önceki çalışmalara benzemez. Eğer bu iş başarısız olursa, duvar yıkılırsa, sivil siyaset bu duvarın altında kalır ve Allah korusun, başarısız olduğumuz zaman 4 Ağustos 2025'tekinden (Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun kurulduğu tarih) daha daha vahim bir duruma dönüşebilir şartlar.'

"PKK güçsüzleşti, dağıldı, bitti" şeklinde gelen yoruma da Kurtulmuş karşı çıktı.

"PKK güçsüzleşti, dağıldı, bitti" şeklinde gelen yoruma da Kurtulmuş karşı çıktı.

Kurtulmuş, 'PKK güçsüzleşti, dağıldı bitti' şeklindeki yoruma 'Hayır, PKK bir günde oluşmadı. Dağıldı, mücadeleyle baskı altına alındı ama nihayetinde başka bir aklın, sokakları çok rahat karıştırabilecek tezgahlar kurabileceği de aşikardır.' şeklinde yanıt verdi.

Erken seçim sorusuna da Kurtulmuş net yanıt verdi: "Erken seçim yok"

Erken seçim sorusuna da Kurtulmuş net yanıt verdi: "Erken seçim yok"

'Ankara'da anayasa çalışmasının rafa alındığı, seçimden sonraya bırakıldığı konuşuluyor. Sizin böyle bir duyumunuz var mı?' sorusuna ise 'Ben niyetimi, görüşümü söylüyorum. Daha seçime epey vakit var.' dedi. 'Erken seçim var mı?' şeklinde gelen net soruya ise 'Erken seçim yok' diye yanıt verdi.

İran'ın "füzeleri biz fırlatmadık" dediğini de hatırlatan Kurtulmuş, "provokasyon olabilir" yorumu yaptı.

İran'ın "füzeleri biz fırlatmadık" dediğini de hatırlatan Kurtulmuş, "provokasyon olabilir" yorumu yaptı.

Kurtulmuş, İran Büyükelçisi'nin açıklamasını hatırlatarak , '“Çok şaşırdık” dedi İran Büyükelçisi. Yani üçüncü roketle şaşırmak mümkün mü? Net bir cevap veremiyorlar.

İran'ın Türkiye'ye füze atması için bir milli menfaati yok. Ya çok büyük bir yanılgı içerisinde olmaları lazım ya da Türkiye'yle İran'ı bir çatışmanın içine sokmak isteyen güçlerin provokasyonu olması lazım. İran'ın iç yönetiminde ne kadar farklılıklar olursa olsun bir milim İran'ın menfaatine olan bir durum değil bu.' dedi.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
