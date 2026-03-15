Numan Kurtulmuş: "Süreç Başarısız Olursa Sivil Siyaset Bu Duvarın Altında Kalır"

Numan Kurtulmuş, İran savaşıyla ilgili değerlendirmesinde, “Birçok ülkede rejim değişikliklerinin çok süratli bir şekilde gerçekleşmiş olması hedeflerinin bir parçasıydı. En sonunda Gazze üzerinden son safhaya geçmeyi düşündüler. Büyük İsrail projesinde esas yutulması gereken ana gücü Türkiye’dir. Bunu görüyorsak, biliyorsak iç kalemizi tahkim edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

Erken seçim tartışmalarına ilişkin de konuşan Kurtulmuş, “Ben niyetimi, görüşümü söylüyorum. Daha seçime epey vakit var. Erken seçim yok.' dedi.

Meclis Başkanı, sahur buluşmasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Buluşmada yer alan İsmail Saymaz, Melih Altınok ve Aytunç Erkin bugünkü köşelerinde aktardıklarına göre, Kurtulmuş gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu ve merak edilen soruları yanıtladı.