Yeni Liste Yayınlandı: Marketlerde Satılan Çay Markasında Boya Çıktı

Yayımlanan listede en dikkat çekici tespitler et ürünlerinde yapıldı. Laboratuvar analizlerinde, “dana sucuk” adıyla satılan bazı ürünlerde baş eti (sakatat) ve kanatlı eti karışımı bulundu.

Denetimlerde ayrıca pide salonları ve restoranlarda kullanılan kıyma ile lahmacun harçlarında da sakatat ve kanatlı eti kullanımına rastlandı. Bazı sucuklarda ise maliyeti düşürmek için mekanik ayrılmış kanatlı eti kullanıldığı belirlendi.

Listede bunun yanı sıra zeytinyağı, bal, peynir ve yoğurt gibi birçok temel gıda ürünü de yer aldı.