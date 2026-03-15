Yeni Liste Yayınlandı: Marketlerde Satılan Çay Markasında Boya Çıktı

Yeni Liste Yayınlandı: Marketlerde Satılan Çay Markasında Boya Çıktı

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
15.03.2026 - 09:31

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketici sağlığını korumak ve haksız rekabeti önlemek amacıyla yürüttüğü denetimlerin sonuçlarını açıkladı. Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan güncel listede, mutfaklarda sık kullanılan birçok üründe standart dışı içerik tespit edildi.

Sucuk da listede var.

Yayımlanan listede en dikkat çekici tespitler et ürünlerinde yapıldı. Laboratuvar analizlerinde, “dana sucuk” adıyla satılan bazı ürünlerde baş eti (sakatat) ve kanatlı eti karışımı bulundu.

Denetimlerde ayrıca pide salonları ve restoranlarda kullanılan kıyma ile lahmacun harçlarında da sakatat ve kanatlı eti kullanımına rastlandı. Bazı sucuklarda ise maliyeti düşürmek için mekanik ayrılmış kanatlı eti kullanıldığı belirlendi.

Listede bunun yanı sıra zeytinyağı, bal, peynir ve yoğurt gibi birçok temel gıda ürünü de yer aldı.

Siyah çayda da çıktı.

Bir firmanın “siyah çay” adıyla satışa sunduğu üründe ise gıdada kullanımı yasak olan bir boya maddesi tespit edildi. Neredeyse her markette satışa sunulan çay toplatıldı.

Bakanlık firmaları açıkladı.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
