Plansız Üretim Sonucunda Limonun Kilosu İki Yılda 1 Lira'dan 100 Lira'ya Geldi

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
15.03.2026 - 08:52

2024’te kilosu 1 liraya kadar gerileyen limon dalında kaldı, üreticiler ağaçları söktü. Plansız üretim iki yıl sonra arzı düşürdü; markette fiyat 100 lirayı geçti, ithalat vergisi indirildi.

Kaynak - Türkiye Gazetesi/Kaan Zenginli

Reklam

İki yılda tablo terse döndü.

Türkiye’de tarımda sık yaşanan plansız üretim bu kez limonda görüldü. 2024’te üretim fazlasıyla kilosu tarlada 1 liraya düştü; maliyeti karşılamayan üretici limonu toplamadı, bazıları ağaçları söktü. İki yıl sonra ise tablo tersine döndü.

Üreticiler sorunun plansızlıkta olduğunu söylüyor.

Fiyatların yükselmesi üzerine hükümet piyasayı dengelemek için ithalat yoluna gitti. Resmî Gazete’deki kararla limon ithalatında gümrük vergisi 31 Temmuz’a kadar yüzde 44’ten yüzde 10’a indirildi. Uzmanlar, üretim planlaması güçlendirilmezse benzer dalgalanmaların sürebileceği uyarısında bulunuyor. Adanalı üretici Bekir Yıldız da fiyat artışının temelinde iki yıl önce kilosu 1 liraya kadar düşen limondaki plansızlık olduğunu söyledi.

Arz azalınca fiyatlar fırlıyor.

Türkiye’de limon üretimi ağırlıkla Akdeniz’de yapılırken, bölgedeki üretim kayıpları arzı doğrudan etkiliyor. 6–8 ay depolanabilen limonlar, artan enerji maliyetleri ve sınırlı depo kapasitesi nedeniyle uzun süre stoklanamıyor; arz düşünce fiyatlar hızla yükseliyor.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
