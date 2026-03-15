Plansız Üretim Sonucunda Limonun Kilosu İki Yılda 1 Lira'dan 100 Lira'ya Geldi

Fiyatların yükselmesi üzerine hükümet piyasayı dengelemek için ithalat yoluna gitti. Resmî Gazete’deki kararla limon ithalatında gümrük vergisi 31 Temmuz’a kadar yüzde 44’ten yüzde 10’a indirildi. Uzmanlar, üretim planlaması güçlendirilmezse benzer dalgalanmaların sürebileceği uyarısında bulunuyor. Adanalı üretici Bekir Yıldız da fiyat artışının temelinde iki yıl önce kilosu 1 liraya kadar düşen limondaki plansızlık olduğunu söyledi.