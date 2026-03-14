Sevgili Yay, bugün sakin ve iç dünyana dönük bir gün geçireceksin. Zira güçlü mü güçlü Merkür ve Mars'ın kavuşumu, 4. evinde gerçekleşiyor. Her zamanki canlı ve enerjik ruh halin, bugün içe dönük ve sadeleşmiş bir aura ile kaplanıyor. İşte bu değişim de seni iş hayatına odaklıyor. Artık istediğin işi kurmak ya da güçlü finansal karar almak vakti!

Özellikle de maddi konularda bugün, aileden gelecek bir destek veya evle ilgili bir yatırım fırsatı gündeminde olabilir. Eğer emlakla ilgili işlerin varsa, pazar günü olmasına rağmen, bir sorunun çözüldüğünü görebilirsin. Elinde mülklerin değerinin arttığı ya da rağbet gördüğü bugünü iyi değerlendir. Çünkü akıllıca adımlarla bugün sermayeni katlayabilirsin!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün daha yerleşik ve düzenli bir yaşama geçme arzusu hissedebilirsin. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle evde baş başa kalıp geleceğe dair evlilik veya birlikte yaşama planlarını en romantik şekilde konuşabilirsin. Bugün aşkın anlamı senin için 'yuva' demek... Tabii bu durum bekarlığın da sonu olabilir. Kalbini açtığın bugün, O kişiyi de bulabilirsin! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…