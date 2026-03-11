Sevgili Yay, bugün kariyerinde yeni ufuklara yelken açmak için can atıyorsun ve bugün karşına çıkacak bir teklif, hayatını tamamen değiştirebilir. Belki de bambaşka bir şehirde, belki de hiç bilmediğin bir ülkede yeni bir hayata adım atacaksın. Akademik kariyer peşindeysen, tezin veya projelerinle ilgili çok önemli bir onay alabilirsin. Bu onay, belki de hayalini kurduğun bir başarıyı elde etmene yardımcı olacak.

Finansal konularda ise bugün iyimser bir tutum içinde olmalısın. Ancak bu iyimserlik seni gereksiz harcamalara sürüklememeli. İş yerinde yeni bir teknolojiye geçiş veya çalışma sisteminin güncellenmesi gibi konulara yatırım yapmayı tercih etmelisin. Parayı geleceğine yatırım için kullanmak senin için en doğru seçim olacaktır.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün mesafeler ve özlemler gündemde olacak. Eğer bir ilişkin varsa, aranızdaki fiziksel veya duygusal mesafeyi kapatmak için romantik bir jest yapman gerekebilir. Belki 'seni seviyorum' demek, tüm sorunları çözebilir. Öte yandan eğer bekarsan bugün, yolculuk sırasında tanışacağın biriyle aşkı bulma ihtimalin var. Kalbini en güzel ve sıcak duygulara aç! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…