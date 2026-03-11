onedio
12 Mart Perşembe Yay Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

12 Mart 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
11.03.2026 - 18:30

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yay ve yükselen Yay burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 12 Mart Perşembe günü Yay ve yükselen Yay burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 12 Mart Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yay ve yükselen Yay burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün karaciğerinin yağ yakma kapasitesi ve kalça eklemlerinin esnekliği adeta bir sınavdan geçiyor. Karaciğerinin sağlığına dikkat etmek, günün enerjik ve dinç geçmesi için oldukça önemli. Bu sebeple, karaciğerini zorlayacak ağır ve yağlı gıdalardan uzak durmanı öneriyoruz. Bunun yerine, arındırıcı özelliğiyle bilinen enginar gibi sağlıklı ve hafif gıdalar tüketmeye ne dersin? Zira böylece, hem sağlıklı olacaksın, hem de gün içerisindeki o yorgunluk ve bitkinlik hissinin önüne geçmiş olacaksın.

Ayrıca, belirtmek isteriz ki, siyatik sinirinde hissettiğin küçük çekilmeler, bacak kaslarını yeterince ısıtmadığının bir belirtisi olabilir. Bu durum, özellikle spor ve fiziksel aktivitelerden önce düzgün bir ısınma rutini uygulamaman durumunda ortaya çıkabilir. Bugün, sağlığına biraz daha fazla özen göstermenin tam zamanı. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
