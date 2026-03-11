onedio
12 Mart 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
11.03.2026 - 18:10

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 12 Mart Perşembe günü Balık ve yükselen Balık burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 12 Mart Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün enerjinin yüksek olduğu bir gün olacak. Ayak tabanlarında bulunan refleksoloji noktalarının ve lenf sisteminin hareketliliği, gün boyunca kendini iyi hissetmene yardımcı olacak. Bu enerjiyi en iyi şekilde kullanmak için bir önerimiz var: Ayaklarına yapacağın bir tuzlu su banyosu. Bu, sadece günün yorgunluğunu değil, vücudundaki negatif enerjiyi de süzecektir.

Ayrıca, bağışıklık sisteminin bugün biraz ince ayar istediğini unutma. Bu nedenle, A ve C vitaminlerini içeren besinlerle beslenmenin tam zamanı. Bu vitaminler, bağışıklık sistemini güçlendirirken aynı zamanda enerji seviyeni de yükseltecektir. Bu güneşli günü, enerjini yükseltmek ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için harika bir fırsat olarak gör. İyi hissetmek için kendine biraz zaman ayır! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

