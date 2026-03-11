Sevgili Balık, aşk hayatında bugün adeta bir büyüye kapılacakmış gibi hissedeceksin. Sanki evrende bir yerlerde seni bekleyen bir ruh eşi varmış gibi bir enerji hakim olacak. Eğer bekar bir Balık burcuysan, belki de rüyalarında gördüğün o özel kişiyle bugün, belki bir kitapların arasında sessizliği dinlediğin bir kütüphanede ya da kahveni yudumlarken huzurlu bir kafede karşılaşabilirsin. Bu karşılaşma, hayatının akışını tamamen değiştirebilir, belki de bir dönüm noktası olabilir.

Eğer bir ilişkin varsa, bugün partnerinin sana olan sevgisini kanıtlamak için yapacağı büyük bir fedakarlıkla karşılaşabilirsin. Bu durum karşısında duygusal anlamda çok etkilenebilir ve gözyaşlarını tutamayabilirsin. Ancak unutma ki, aşk bir denge oyunudur ve bazen aşırı sevgi de insanı boğabilir. Bu yüzden birbirinize gereken alanı tanımayı ihmal etme. Sevgi dolu bir ilişki, özgürlüklerin de korunduğu bir ilişkidir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…