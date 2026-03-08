MART
Balık Burcu
9 - 15 Mart 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
08.03.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Balık ve yükselen Balık burçları 9 Mart - 15 Mart haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 9 Mart - 15 Mart haftan nasıl geçecek? Bu hafta Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor?

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu hafta kariyerindeki yıldızların parladığı bir dönemdesin. Yaratıcı enerjini ve sezgisel zekanı kullanmanın tam zamanı. Tasarım veya sunum odaklı işlerde, kendine özgü tarzınla büyüleyici bir etki yaratabilirsin. Projelerine kendi imzanı atmak ve özgünlüğünü korumak, sana uzun vadede saygınlık ve otorite kazandıracaktır. 

Tam da bu noktada Jüpiter'in ileri hareketi, hafta boyunca yaratıcı projelerinde ve yeteneklerini sergilediğin işlerde büyük bir genişleme vadediyor. Belki de bir hobini işe dönüştürmek veya yeni bir yatırıma girişmek üzeresindir. Eğer öyle ise doğru yoldaşın, zira simdi kendi sahneni kurma ve becerilerini daha geniş kitlelere ulaştırma vakti.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise haftanın finali oldukça sarsıcı ve tutkulu olacak. Merkür ve Mars'ın burcunda kavuşması, içinde tuttuğun tüm arzuların, fikirlerin ve belki de sitemlerin bir anda dökülmesine neden olabilir. Bu 'dobra' ve keskin halin partnerini şaşırtsa da, ilişkideki sisli havayı dağıtıp gerçek bir yakınlık kurmak için gereken o cesur adımı nihayet atabilirsin. Zaten, aşkta cesur olmak ve kalbini açmak için bu Mart ayından daha güzel bir an olmazdı! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...

