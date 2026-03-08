Sevgili Balık, bu hafta kariyerindeki yıldızların parladığı bir dönemdesin. Yaratıcı enerjini ve sezgisel zekanı kullanmanın tam zamanı. Tasarım veya sunum odaklı işlerde, kendine özgü tarzınla büyüleyici bir etki yaratabilirsin. Projelerine kendi imzanı atmak ve özgünlüğünü korumak, sana uzun vadede saygınlık ve otorite kazandıracaktır.

Tam da bu noktada Jüpiter'in ileri hareketi, hafta boyunca yaratıcı projelerinde ve yeteneklerini sergilediğin işlerde büyük bir genişleme vadediyor. Belki de bir hobini işe dönüştürmek veya yeni bir yatırıma girişmek üzeresindir. Eğer öyle ise doğru yoldaşın, zira simdi kendi sahneni kurma ve becerilerini daha geniş kitlelere ulaştırma vakti.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise haftanın finali oldukça sarsıcı ve tutkulu olacak. Merkür ve Mars'ın burcunda kavuşması, içinde tuttuğun tüm arzuların, fikirlerin ve belki de sitemlerin bir anda dökülmesine neden olabilir. Bu 'dobra' ve keskin halin partnerini şaşırtsa da, ilişkideki sisli havayı dağıtıp gerçek bir yakınlık kurmak için gereken o cesur adımı nihayet atabilirsin. Zaten, aşkta cesur olmak ve kalbini açmak için bu Mart ayından daha güzel bir an olmazdı! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...