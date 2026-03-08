MART
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 9 Mart - 15 Mart Balık Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

9 - 15 Mart 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
08.03.2026 - 18:01

Balık ve yükselen Balık burçlarının aşkla imtihanını ve 9 Mart - 15 Mart haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Balık ve yükselen Balık burçlarının 9 Mart - 15 Mart haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu haftanın finali adeta bir aşk fırtınası gibi geçecek! Evrenin enerjisi, Merkür ve Mars'ın burcunuzda birleşmesiyle, iç dünyanda sakladığın bütün arzularını, düşüncelerini ve belki de içten içe biriktirdiğin tüm sitemlerini bir anda dışa vurmana neden olacak.

Bu ani ve keskin değişim, partnerini biraz şaşırtabilir. Ama daha da önemlisi ilişkindeki belirsizlikleri ve sisli havayı dağıtmanı, gerçek bir yakınlık ve samimiyet oluşturmanı da sağlayacak. Bu dobra ve cesur tavrın, ilişkinde yeni bir sayfa açmana yardımcı olacak. Zaten, aşkta cesur olmak ve kalbini tamamen açmak için bu Mart ayından daha uygun bir zaman olamazdı. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

