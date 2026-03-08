Sevgili Balık, bu haftanın finali adeta bir aşk fırtınası gibi geçecek! Evrenin enerjisi, Merkür ve Mars'ın burcunuzda birleşmesiyle, iç dünyanda sakladığın bütün arzularını, düşüncelerini ve belki de içten içe biriktirdiğin tüm sitemlerini bir anda dışa vurmana neden olacak.

Bu ani ve keskin değişim, partnerini biraz şaşırtabilir. Ama daha da önemlisi ilişkindeki belirsizlikleri ve sisli havayı dağıtmanı, gerçek bir yakınlık ve samimiyet oluşturmanı da sağlayacak. Bu dobra ve cesur tavrın, ilişkinde yeni bir sayfa açmana yardımcı olacak. Zaten, aşkta cesur olmak ve kalbini tamamen açmak için bu Mart ayından daha uygun bir zaman olamazdı. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…