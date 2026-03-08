MART
9 Mart - 15 Mart Balık Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
9 - 15 Mart 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

08.03.2026 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 9 Mart - 15 Mart haftasında Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu hafta Jüpiter, Yengeç burcunda ileri doğru hareket ediyor ve bu durum sosyal bağlarının şifalı gücünü gözler önüne seriyor. Hayatının bu döneminde dostlarınla yapacağın samimi paylaşımların ve belki de yeni bir topluluğa dahil olmanın ne kadar önemli olduğunu anlayacaksın. Bu durum, stres seviyeni hızla düşürecek ve hayatına yeni bir enerji getirecek. Kendini daha hafif ve rahatlamış da hissedeceksin.

Jüpiter'in bu hareketi, aynı zamanda geleceğe umutla bakmanı sağlayacak. Belki de uzun zamandır hayalini kurduğun bir şeyi gerçekleştirmek için adım atmanın tam zamanı. Bu umutlu bakış açısı, bedensel direncini de artıracak. Kendini daha enerjik ve canlı hissedeceksin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

