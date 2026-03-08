Sevgili Balık, bu hafta Jüpiter, Yengeç burcunda ileri doğru hareket ediyor ve bu durum sosyal bağlarının şifalı gücünü gözler önüne seriyor. Hayatının bu döneminde dostlarınla yapacağın samimi paylaşımların ve belki de yeni bir topluluğa dahil olmanın ne kadar önemli olduğunu anlayacaksın. Bu durum, stres seviyeni hızla düşürecek ve hayatına yeni bir enerji getirecek. Kendini daha hafif ve rahatlamış da hissedeceksin.

Jüpiter'in bu hareketi, aynı zamanda geleceğe umutla bakmanı sağlayacak. Belki de uzun zamandır hayalini kurduğun bir şeyi gerçekleştirmek için adım atmanın tam zamanı. Bu umutlu bakış açısı, bedensel direncini de artıracak. Kendini daha enerjik ve canlı hissedeceksin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…