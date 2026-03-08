Sevgili Balık, bu hafta kariyerinde parlak bir döneme giriş yapıyorsun, yıldızların senin için ışıldadığı bir zaman dilimindesin. Yaratıcılık dolu enerjin ve sezgilerinle dolu zekan, bu hafta senin en büyük silahın olacak. Özellikle tasarım ve sunum gibi alanlarda çalışıyorsan, kendine has olan tarzınla herkesi büyüleyeceğin bir etki yaratabilirsin.

Projelerine kendi özgün imzanı atmak ve bunu korumak, sana uzun vadede saygınlık ve otorite kazandıracak. Kendi tarzını ortaya koyman ve bu tarzı koruman, seni diğerlerinden ayıran ve öne çıkaran bir özellik olacak.

Jüpiter'in ileri hareketi, bu hafta boyunca yaratıcı projelerinde ve yeteneklerini sergilediğin işlerde büyük bir genişleme vaat ediyor. Belki de bir hobini işe dönüştürmeyi düşünüyorsun ya da yeni bir yatırıma girişmek üzeresin. Eğer öyleyse, doğru yoldasın! Çünkü şimdi, kendi sahneni kurma ve becerilerini daha geniş kitlelere ulaştırma vakti. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…