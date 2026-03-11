Pandeminin Kaosu ve İnsan Ruhunun İzleri: Mevlüt Soysal ile ‘Delilik Salgını’ Üzerine

Uzun zamandır nereye gidecek olsam, beni etkileyen hangi olayı yaşasam, “Acaba bundan nasıl bir yazı çıkarırım?” sorusunu kendime yöneltiyorum. Sanki hayatı sadece yazmak, yazılarım için malzemeler toplamak için yaşıyorum. Pandemi de böyleydi aslında. Benim kendi büyüttüğüm yazar kimliğimin egosu, bencilliği, salgının etkilerinden daha büyük geliyordu bana.

Zor zamanlardı. Yaşadığımız her anı eksiksiz algılamaya çalışıyordum. Her gün yöneticisi olduğum gazeteye gidip gündemi takip ediyor, akademisyenlerle uzun görüşmeler yapıyor, dünyada en ücra köşelerde dahi nelerin olup bittiğini araştırıyor, tıp fakültesindeki bir araştırma görevlisi gibi kendimi sürecin tam göbeğine koyuyordum. Bu bilgilenme çabam yalnızca tıp alanında da olmuyordu. Defoe’dan Camus’ya, Manzoni’den Shelley’e ya da Orhan Pamuk’a kadar salgınlarla ilgili kim ne yazmışsa onu okuyordum. Veba’dan İspanyol Gribi’ne kadar halkın tepkilerini, bilimin ve tıbbın yaptıklarını, örneğin dinsel tavırları ayrıntılarıyla algılamaya çalışıyordum. Ortada bir de salgından kaynaklı korkuları, kaygıları yaşayan ben vardım elbette. Özellikle, enfekte olup o zamanlar üç yaşında olan kızımdan ayrı kalacağım düşüncesi uykularımı kaçıracak boyutta bir huzursuzluk veriyordu bana. Sanki daha kızımdan uzaklaşma acısını yaşamadan, kızımdan uzaklaşacağım korkusunun yüklediği acıyı yaşamaya başlamıştım bile.

Özetle, araştırmalarım ve okumalarım ile korkularım birleşince, Delilik Salgını’nı yazmaya karar verdim. Salgın döneminde salgın kitabı yazmak, gerek bilgiye ulaşmak gerekse de atmosferi hissetmek adına bana avantaj sağladı. Bugün yazmaya kalksam bu kitap benim için daha zor olabilirdi.