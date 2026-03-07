onedio
Balık Burcu right-white
8 Mart 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

07.03.2026 - 18:01

Balık ve yükselen Balık burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 8 Mart Pazar gününüz nasıl geçecek? 

8 Mart Pazar günü Balık ve yükselen Balık burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna özel günlük aşk falı

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün gökyüzünde senin için oldukça önemli ve etkili bir kavuşum yaşanıyor. Venüs ile Satürn, Koç burcunda buluşuyor. Özellikle öz değer konusu bu kavuşumun ana teması olacak gibi görünüyor. Kendine değer vermen ve bunu çevrendeki insanlara da hissettirmen gerekiyor. Aynı zamanda sana hak ettiğin değeri vermeyen, seni sevdiğin ve saydığın gibi görmeyen hiçbir enerjiye tahammül etmek istemeyeceksin. 

Ne dersin, belki de ilişkindeki dengeleri yeniden gözden geçirmenin ve bazı değişimlerin de zamanı gelmiştir. Toksik ilişkilerden uzaklaşmanın ve kendini daha sağlıklı ve pozitif enerjilere açmanın da zamanının geldiğini hatırla! Seni tüketen, yıpratan ve sana iyi gelmeyen her şeyden uzaklaş. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

