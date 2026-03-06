Sevgili Aslan, bugün gökyüzünde oldukça önemli bir buluşma gerçekleşiyor: Merkür ve Güneş, Balık burcunda kavuşuyorlar. Bu durum, ilişkilerini ve sosyal çevreni etkileyecek. Gökyüzünü saran kavuşum enerjisi, zihinsel berraklık sağlayacak ve karşındaki kişinin niyetlerini daha doğru bir şekilde yorumlama yeteneği kazandıracak. Yani artık yanlış anlaşılmalar ve yanılgılar tarihe karışıyor.

Tabii iş ortaklıklarında da ekip çalışmalarında da bu durumun etkisini göreceksin. Açık iletişim, bugün kazanmanı sağlayacak en önemli etken olacak. Bir sözleşme imzalamak, bir anlaşma yapmak ya da belirli bir karar almak üzeresin. Unutma ki karşılıklı konuşma her türlü sorunu çözer. Bugünün anahtarı sessiz kalmak değil, açıklıkta yatıyor.

Peki ya aşk? Aşk hayatında da bugün önemli bir dönemeç olabilir. Eğer bir süredir kararsızlık yaşıyorsan, bugün iç sesini daha net duyacak ve kararını vereceksin. Belki de artık partnerinle 'gelecek planı' konuşmaları daha derin ve anlamlı bir boyut kazanabilir. Ama eğer bekarsan, biri bugün sana duygularını açıkça ifade edebilir. Belirsizlikler dağılıyor ve duyguların adı konuluyor... Şimdi sen de aşka bir adım atmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…