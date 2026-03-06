onedio
7 Mart Cumartesi Aslan Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
7 Mart 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
06.03.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 7 Mart Cumartesi günü Aslan ve yükselen Aslan burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 7 Mart Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün Merkür ve Güneş'in Balık burcundaki kavuşumu seni derin düşüncelere ve içsel sorgulamalara itiyor. Bu durum enerjinde hafif düşüşlere neden olabilir. Tam da bu yüzden gün içinde kendine minik Güneş ve ışık molaları ayır. Bu molalar, enerjini toparlamanı sağlayacak ve moralini yükseltecek. Biraz Güneş ışığı, biraz temiz hava ve belki bir fincan sıcak çay, kendini yeniden canlı hissetmen için yeterli olacak.

Eğer zihnen biraz rahatlama ihtiyacı hissediyorsan, meditasyon sana yardımcı olabilir. Kendi içine dön, nefes al, nefes ver ve tüm stresi üzerinden at. Belki biraz yaratıcılık da iyi gelir. Resim yapmayı dene veya belki bir şeyler yaz. Kendini ifade etmek, zihnini rahatlatmanın en güzel yollarından biridir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

