Sevgili Aslan, bugün enerjini tek bir hedefe odaklama eğiliminde olabilirsin. Ancak bu durum, aniden tüm enerjini tüketmene ve beklenmedik bir yorgunluk hissi yaşamana neden olabilir. Bu yüzden gün boyunca enerjini dikkatli bir şekilde yönetmeye özen göster.

Tempoyu sabit tutmak, bugün senin için oldukça önemli olacak. Çünkü dengeli bir tempo, enerjini verimli bir şekilde kullanmana yardımcı olacak. Özellikle yoğun bir gün geçireceksen, enerjini doğru bir şekilde dağıtmak, gün sonunda yorgun düşmek yerine, daha enerjik ve dinç hissetmeni sağlayabilir.

Bunun yanında, gün içinde ara ara derin nefes almayı ve mola vermeyi de unutma. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…