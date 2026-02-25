onedio
Aslan Burcu right-white
26 Şubat 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.02.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 26 Şubat Perşembe günü Aslan ve yükselen Aslan burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 26 Şubat Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün sana yemek yeme alışkanlıklarına odaklanmalıyız. Çünkü bugün, yemeklerini nasıl tükettiğine, lokmalarını ne kadar çiğnediğine dikkat etmen gerekiyor. Biliyoruz, hayatı hep büyük ve hızlı yaşamaya alıştığın için bu durum biraz tuhaf gelebilir. Ancak bedenine giren yakıtı sindirmekte fiziksel olarak zorlanıyorsun ve bu durum enerjini olumsuz etkiliyor.

Sofrada biraz yavaşlamaya ne dersin? Her bir lokmanın tadına varmak, yemeğin her bir ayrıntısını hissetmek ve sindirimine zaman tanımak, içsel ateşini çok daha dengeli kullanmanı sağlayacak. Bu küçük fiziksel yavaşlama, aslında hayatının diğer alanlarına da olumlu bir etki yapacak.

Biliyorum, hızlı ve enerjik bir yaşam tarzın var. Ancak bu durum, enerjini hızlıca tüketmene ve yorgun düşmene neden olabilir. Bu küçük değişiklik ise günün geri kalanında bağışıklık ve sindirim sistemine destek olacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

