Sevgili Aslan, bugün sana yemek yeme alışkanlıklarına odaklanmalıyız. Çünkü bugün, yemeklerini nasıl tükettiğine, lokmalarını ne kadar çiğnediğine dikkat etmen gerekiyor. Biliyoruz, hayatı hep büyük ve hızlı yaşamaya alıştığın için bu durum biraz tuhaf gelebilir. Ancak bedenine giren yakıtı sindirmekte fiziksel olarak zorlanıyorsun ve bu durum enerjini olumsuz etkiliyor.

Sofrada biraz yavaşlamaya ne dersin? Her bir lokmanın tadına varmak, yemeğin her bir ayrıntısını hissetmek ve sindirimine zaman tanımak, içsel ateşini çok daha dengeli kullanmanı sağlayacak. Bu küçük fiziksel yavaşlama, aslında hayatının diğer alanlarına da olumlu bir etki yapacak.

Biliyorum, hızlı ve enerjik bir yaşam tarzın var. Ancak bu durum, enerjini hızlıca tüketmene ve yorgun düşmene neden olabilir. Bu küçük değişiklik ise günün geri kalanında bağışıklık ve sindirim sistemine destek olacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…