Sevgili Aslan, bugün gökyüzünde Mars ile Uranüs arasında oluşan kare açı, dijital platformlarda veya kalabalık bir topluluğun önünde yapacağın bir sunum sırasında seni beklenmedik sürprizlerle karşı karşıya bırakabilir. Belki de tüm umutlarını ve güvenini yatırdığın bir kampanya, beklediğin etkiyi yaratmayabilir. Ya da belki de bir konferansta kürsüye çıktığında, motivasyonunun düşüş yaşadığını hissedebilirsin. Fakat tüm bu durumda bile pes etmemelisin! Hatta tam aksine, geri çekilmek yerine krizi fırsata çevirmenin bir yolunu bulmalısın.

Belki de yapacağın bir mizahi yorum ya da sergileyeceğin doğal, filtresiz bir tavır, en ince ayrıntısına kadar planlanmış ve kusursuz bir sunumdan çok daha etkileyici olabilir. İnsanlar, parlak zırhının altında ne kadar zeki olduğunu ve kriz yönetiminde ne kadar başarılı bir performans sergileyebildiğini gördüklerinde ise alkışlar artacak ve hatta iki katına çıkacaktır. Yani bugün asıl konuşulacak olan, şovun kendisi değil, şov çöktüğünde gösterdiğin o dahiyane refleks ve çeviklik. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…