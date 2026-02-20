Sevgili Aslan, bugün Mars ve Chiron'un gökyüzünde oluşturduğu altmışlık etkileşiminden bahsetmek istiyoruz. Bu etkileşim, seni daha vizyonlu ve yeniliklere açık olmaya davet ediyor. Belki de daha önce aklına bile gelmeyen ya da belki de bir sebepten dolayı reddettiğin bir fikir, bugün tekrar karşına çıkabilir. Bu fikir, belki de yurt dışı bağlantılı bir iş projesi olabilir, belki de dijital dünyada yeni bir girişim olabilir. Şimdi bu fırsatları değerlendirmek için kendine güvenmen gerektiğini unutma.

Bu dönemde, öz güvenli bir şekilde ilerlemeye odaklanman gerekiyor. Gelecek ellerinde... Ama tabii bu süreçte bile başkalarının görüşlerine de açık olmanda fayda var. Belki de düşüncelerine destek olacak, sana başarıya götürecek bir yol göstericiye ihtiyacın vardır. Gururunu bir kenara bırak ve etrafındakilere danış. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…