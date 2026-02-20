onedio
21 Şubat Cumartesi Aslan Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
21 Şubat 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
20.02.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 21 Şubat Cumartesi günü Aslan ve yükselen Aslan burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 21 Şubat Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün kaslarını çelik gibi yapmak, gücünü artırmak mı istiyorsun? Ancak bu süreçte biraz dikkatli olmanda fayda var. Gökyüzündeki Mars ile Chiron altmışlığı, spor salonlarının kralı olma hedefini biraz zorlaştırabilir.

Bu etki altında, spor yaparken teknik hatalar yapma olasılığın biraz daha yüksek. Belki de biraz daha fazla ağırlık kaldırmak istersin veya belki de biraz daha hızlı koşmak... Ancak unutma ki ısınmadan ağır ağırlıklara yüklenmek ya da hızlı tempoda koşmak, sakatlanma riskini artırabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

