17 Şubat Salı Aslan Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
17 Şubat 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
16.02.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 17 Şubat Salı günü Aslan ve yükselen Aslan burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 17 Şubat Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün Kova burcunda gerçekleşen büyüleyici Güneş Tutulması ile benzersiz bir enerji hediye ediyor sana! Bu enerji, hayatında belki de hiç olmadığı kadar büyük bir değişiklik yapmanı istiyor. Tutulmanın etkisiyle, belki de daha önce hiç denemediğin bir disiplin ve planlılıkla hareket etmek isteyebilirsin. Hayatını yeniden şekillendirmek ve belki de yeni bir başlangıç yapmak için bu enerjiyi kullanabilirsin.

Ayrıca, bugün Venüs ile KAD'ın kavuşumu da gökyüzünde sana eşlik ediyor. Bu kavuşum ise hayatının her alanında destek almanın önemini vurguluyor. Belki de bir uzmana danışmak, bir mentör bulmak ya da bir danışmanla çalışmak senin için iyi bir fikir olabilir. Psikoterapi ve ruhsal yolculuğa çıkarmanı sağlayan adımlar da bugün iyileşmeni destekleyecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

