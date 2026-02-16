Sevgili Aslan, bugün Kova burcunda gerçekleşen büyüleyici Güneş Tutulması ile benzersiz bir enerji hediye ediyor sana! Bu enerji, hayatında belki de hiç olmadığı kadar büyük bir değişiklik yapmanı istiyor. Tutulmanın etkisiyle, belki de daha önce hiç denemediğin bir disiplin ve planlılıkla hareket etmek isteyebilirsin. Hayatını yeniden şekillendirmek ve belki de yeni bir başlangıç yapmak için bu enerjiyi kullanabilirsin.

Ayrıca, bugün Venüs ile KAD'ın kavuşumu da gökyüzünde sana eşlik ediyor. Bu kavuşum ise hayatının her alanında destek almanın önemini vurguluyor. Belki de bir uzmana danışmak, bir mentör bulmak ya da bir danışmanla çalışmak senin için iyi bir fikir olabilir. Psikoterapi ve ruhsal yolculuğa çıkarmanı sağlayan adımlar da bugün iyileşmeni destekleyecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…