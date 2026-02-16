Sevgili Aslan, bugün senin için aşk hayatında önemli bir dönüm noktası olabilir. Venüs ile Kuzey Ay Düğümü'nün kavuşumu, aşk ve romantizm anlayışına taze bir soluk getirebilir. Kalbinin derinliklerine işleyen, sıcak ve samimi bir aşkı özlemeye başlayabilirsin. Ancak bu noktada bir durup düşünmelisin: Kalbinin hızla çarptığı birini mi arıyorsun, yoksa içten içe yanacağın bir aşkı mı?

Eğer kalbinin derinliklerinde bir aşk arzuluyorsan, kalbinin sesine kulak vermelisin. Eğer sadece romantik bir macera peşindeysen, bu durumda belki de dürtülerine göre hareket edebilirsin. Ancak unutma ki karşı tarafı kandırmadan, dürüst bir şekilde hareket etmek her zaman en iyisidir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…