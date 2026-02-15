Sevgili Aslan, bugün aşk hayatında sürprizlere açık olmanı tavsiye ediyoruz. Ancak bu sürprizlerin ani tepkilerle karşılanmaması gerektiğini unutma. Belki de partnerinle, her ikinizin de nefes alabileceği, özgürlük alanları hakkında biraz sohbet etme zamanı gelmiştir. Ancak bu durumun aranızda bir miktar gerginlik oluşturabileceğini de göz önünde bulundurmanda fayda var.

Biliyoruz ki sen aşkı tutkuyla, sahiplenerek ve yakın temaslarla yaşamayı tercih ediyorsun. İşte bu yüzden partnerinin kendisine biraz daha alan açma çabası, seni ani ve tepkisel bir bakış açısına sürükleyebilir. Bu durumda ise sakinliğini koruman ve olaylara daha geniş bir perspektiften bakman önemli.

Güneş yavaş yavaş doğarken, bugün sinirlerini kontrol altına alman ve aşk hayatını dengede tutmanın bir yolunu bulman gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…