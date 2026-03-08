Sevgili Aslan, bu hafta iş hayatında seni farklı bir role çağırıyoruz. Neredeyse hafta boyunca, perde arkasında kalmak ve rakiplerini, piyasanın gidişatını dikkatlice gözlemlemek sana büyük avantaj sağlayabilir. Stratejik planlamalarını tamamlamak ve teknik eksiklerini gidermek için ideal bir zaman dilimindesin. Sessiz ve derinden ilerlemek, seni görünür hatalardan koruyacak ve hedeflerine daha sağlam adımlarla ilerlemen için fırsat yaratacaktır.

Jüpiter'in ileri hareketiyle birlikte, profesyonel hayatında seni kısıtlayan korkularından yavaş yavaş arınmaya başlıyorsun. Bu süreçte, kolektif işlerde veya başkalarına fayda sağlayan projelerde beklenmedik bir büyüme yaşayabilirsin. İçsel huzurunu ve çalışma disiplinini sağladığın her an, işindeki üretkenliğinin de katlanarak arttığını fark edeceksin. Bu, senin için hem kişisel hem de profesyonel bir gelişim anlamına geliyor.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Merkür ile Mars kavuşumu, gizli kalmış duyguların veya ortak kaynakların yarattığı bir gerginliği su yüzüne çıkarabilir. Partnerinle finansal bir mesele ya da güven teması üzerine kartların açık oynandığı dürüst bir yüzleşme yaşayabilirsin. Bu keskin enerji, ilişkideki çürümüş alanları temizlemek ve yerini sağlam bir güvene bırakmak için kullanılabilir. Tabii her şeyi itiraf etmeye, paylaşmaya ve ilişkide gerçek bir ortaklığa hazırsan! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...