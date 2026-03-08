Sevgili Aslan, bu hafta Merkür ile Mars'ın bir araya gelmesi, aşk hayatında bazı gizli kalmış duyguların ya da belki de ortaklaşa sahip olduğun kaynakların yarattığı bir gerginliği ortaya çıkarabilir. Belki de partnerinle aranda finansal bir durum ya da güven meselesi var ve bu hafta tüm kartların açıkça masaya yatırıldığı, dürüstçe konuşulan bir yüzleşme yaşayabilirsin. Bu, biraz keskin ve sert bir enerji gibi görünebilir ama unutma ki bazen ilişkideki çürümüş, sağlıksız alanları temizlemek için böylesine keskin bir enerjiye ihtiyaç duyarız.

İşte bu enerji, ilişkinin sağlam temellere oturması ve güvenin tam anlamıyla yerleşmesi için kullanılabilir. Ancak bu süreçte dikkat etmen gereken bir nokta var: Eğer gerçekten her şeyi itiraf etmeye, duygularını, düşüncelerini açıkça paylaşmaya ve ilişkide gerçek bir ortaklık kurmaya hazırsan, bu enerjiyi olumlu bir şekilde kullanabilirsin. Aksi takdirde, bu enerji ilişkide daha fazla gerginliğe neden olabilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…