Sevgili Aslan, bu hafta gökyüzündeki hareketlilik seni de harekete geçiriyor. Jüpiter'in Yengeç burcundaki enerjisi, seni açık havada vakit geçirmeye davet ediyor. Bir yürüyüşe çıkmak, bir parkta kitap okumak ya da belki de doğa ile baş başa kalmak... Ruhunu besleyen her türlü aktivite, bedensel sağlığını da olumlu yönde etkileyecektir.

Özellikle bu haftanın ortasında etkisini artıran Jüpiter'den ilham alarak kendini hayatın akışına ve doğaya bırakmak, ruh sağlığını da beden sağlığı da doğrudan etkileyebilir. Bu hafta kendine biraz zaman ayır, ruhunu ve bedenini besle. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…