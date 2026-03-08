Sevgili Aslan, bu hafta iş dünyası, seni yeni bir role çağırıyor! Hafta boyunca, perde arkasında kalmak ve rakiplerinin her hareketini, piyasanın nabzını dikkatlice takip etmek senin için büyük bir avantaj olacak. Bu, seni stratejik planlarını tamamlamak ve teknik eksiklerini gidermek için mükemmel bir zaman dilimine taşıyacak. Sessiz ve derinden ilerlemek, seni görünür hatalardan koruyacak ve hedeflerine daha sağlam adımlarla ilerlemen için muazzam bir fırsat yaratacaktır.

Jüpiter'in ileri hareketiyle birlikte, profesyonel hayatında seni kısıtlayan korkularından yavaş yavaş arınmaya başlıyorsun. Bu süreçte, kolektif işlerde veya başkalarına fayda sağlayan projelerde beklenmedik bir büyüme yaşayabilirsin. İşte bu da seni hem kişisel hem de profesyonel anlamda bir gelişim sürecine sokacak. İçsel huzurunu ve çalışma disiplinini sağladığın her an, işindeki üretkenliğinin de katlanarak arttığını fark edeceksin! Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…