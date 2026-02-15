onedio
16 Şubat Pazartesi Aslan Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
16 Şubat 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
15.02.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 16 Şubat Pazartesi günü Aslan ve yükselen Aslan burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 16 Şubat Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün senin için biraz hızlı geçebilir. Çünkü Güneş ile Uranüs arasındaki karesi enerjini biraz fazla yükseltebilir. Bu yüzden sabah kahveni biraz azaltman, günün geri kalanını daha huzurlu geçirmene yardımcı olabilir.

Kafeinden alacağın ekstra enerji, bu astrolojik etkinin getireceği hızlanmayı daha da artırabilir. Bu yüzden, belki de bugün kahveni yarı yarıya azaltmayı düşünmelisin. Biraz daha hafif bir içecek belki de tam da ihtiyacın olan şey olabilir. Gün boyunca, kalabalık ve gürültülü ortamlar sana biraz fazla gelebilir. Bu yüzden ara sıra sessiz bir köşeye çekilip biraz nefes almayı unutma. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

