11 Şubat Çarşamba Aslan Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
11 Şubat 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
10.02.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 11 Şubat Çarşamba günü Aslan ve yükselen Aslan burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 11 Şubat Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün enerjinin zirvede olduğunu hissediyor olabilirsin. Kendi fiziksel sınırlarını aşabileceğini düşünüyor olabilirsin... Ancak yorgunluk, genellikle aniden değil, farkında olmadan yavaş yavaş birikir ve bir anda tüm enerjini emer. Yani, bedeninin sınırlarını aşmak sana pek de iyi gelmeyebilir! 

Tam da bu noktada sana güç veren Güneş ile Chiron altmışlığı, dayanıklılığın ve zorlanmanın arasındaki ince çizgiyi aydınlatıyor. Bu, aslında bir uyarı. Kendini zorlamanın sonuçlarına karşı dikkatli olman gerektiğini hatırlatıyor sana. Bedenini dinlemek, bir zayıflık belirtisi değil, aksine bir güç göstergesidir. Kontrolü kaybetme ve kendine iyi bak! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

