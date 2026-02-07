onedio
8 Şubat Pazar Aslan Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Aslan Burcu
8 Şubat 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
07.02.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 8 Şubat Pazar günü Aslan ve yükselen Aslan burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 8 Şubat Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün enerjini tazelemek ve zihinsel hızına yetişmek için akciğerlerinin tam kapasiteyle oksijen alması gerekiyor. Yani oksijen, bugün senin için en büyük yakıtın olacak. Peki, bunu nasıl sağlayabilirsin? İşte sana küçük bir ipucu: Göğüs kafesini açan esneme hareketleri yap. Bu hareketler, hem duruşunu düzeltecek hem de içsel huzurunu pekiştirecek bir alan yaratacak.

Biraz da teknolojiden uzaklaşmanın vakti geldi. Gözlerini dijital ekranlardan ayırıp doğanın yeşil tonlarına bak. Bu, sadece görme duyunu değil, genel sinir sistemini de sakinleştiren sihirli bir ilaç etkisi yaratacak. Yeşilin sakinleştirici etkisi bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçek. Unutma ki bugün senin günün ve enerjini yükseltmek de senin elinde. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

