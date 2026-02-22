onedio
Aslan Burcu
23 Şubat 2026 - 1 Mart 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
22.02.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Aslan ve yükselen Aslan burçları 23 Şubat - 1 Mart haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 23 Şubat - 1 Mart haftan nasıl geçecek? Bu hafta Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor?

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu hafta kariyer hayatın için son derece önemli olacak. Cesaretini bir kenara bırakma ama her adımını kontrollü atman gerektiğini de unutma. Zira Mars ve Uranüs'ün hafta sonunda oluşturacağı kare, hayatında beklenmedik bir yön değişikliğine neden olabilir. Belki bir üstünle fikir ayrılığına düşebilir veya tamamen beklenmedik bir durumla karşılaşabilirsin. Ancak unutma ki bu durumlarla başa çıkmak için öfkene değil, stratejine güvenmelisin.

Haftanın ilk günlerinde ise finansal durumunda olumlu bir değişiklik yaşanabilir. Belki de beklediğin bir teklif nihayet kapını çalacak veya ek gelir elde etme ihtimali moralini yükseltecektir. Kendini göstermekten çekinmediğini biliyoruz ama bu hafta sahne arkasında neler olup bittiğine daha çok odaklanman gerekebilir. Görünmeyen güç olmaya da hazır ol, şimdi! 

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelirsek, hafta ortasında Güneş ve Kuzey Ay Düğümü'nün oluşturacağı kavuşum, hayatına yeni giren bir kişinin sıradan olmadığını sana hissettirebilir. Ancak şimdiden söyleyelim, bu karşılaşma kısa süreli bir etki yaratmayacak; aksine seni düşünmeye ve belki de hayatını yeniden değerlendirmeye sevk edecek. Görünen o ki bu kez kalbin de aklın da bu aşka ikna olacak. Seni saracak... Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

