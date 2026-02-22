onedio
23 Şubat - 1 Mart Aslan Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
23 Şubat 2026 - 1 Mart 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

astroirem
Astroloji Editörü
22.02.2026 - 18:01

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 23 Şubat - 1 Mart haftası Aslan ve yükselen Aslan burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Aslan ve yükselen Aslan burçlarının 23 Şubat - 1 Mart haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu hafta senin için kariyerinde önemli bir dönüm noktası olabilir. Kendini cesaretli hissettiğin anlarda bile her adımını özenle ve kontrollü bir şekilde atmayı ihmal etme. Zira hafta sonunda Mars ve Uranüs arasında oluşacak olan kare açı, hayatında tamamen beklenmedik bir yönlendirmeye neden olabilir. Belki de bir üst kademe ile fikir ayrılığına düşebilir ya da tamamen beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalabilirsin. Ancak bu tür durumlarla başa çıkmak için öfkene değil, stratejik düşünme yeteneğine güvenmeyi unutma.

Haftanın ilk günlerinde ise finansal durumunda olumlu bir değişim kapını çalabilir. Beklediğin bir teklif sonunda gelmiş olabilir veya ek gelir elde etme ihtimali moralini yükseltebilir. Bu arada görünmeyen güç olmayı da göz ardı etme, çünkü bazen perde arkasında olmak, sahnede olmaktan daha etkilidir! Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
