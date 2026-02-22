Sevgili Aslan, bu hafta senin için kariyerinde önemli bir dönüm noktası olabilir. Kendini cesaretli hissettiğin anlarda bile her adımını özenle ve kontrollü bir şekilde atmayı ihmal etme. Zira hafta sonunda Mars ve Uranüs arasında oluşacak olan kare açı, hayatında tamamen beklenmedik bir yönlendirmeye neden olabilir. Belki de bir üst kademe ile fikir ayrılığına düşebilir ya da tamamen beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalabilirsin. Ancak bu tür durumlarla başa çıkmak için öfkene değil, stratejik düşünme yeteneğine güvenmeyi unutma.

Haftanın ilk günlerinde ise finansal durumunda olumlu bir değişim kapını çalabilir. Beklediğin bir teklif sonunda gelmiş olabilir veya ek gelir elde etme ihtimali moralini yükseltebilir. Bu arada görünmeyen güç olmayı da göz ardı etme, çünkü bazen perde arkasında olmak, sahnede olmaktan daha etkilidir! Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…