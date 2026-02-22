Sevgili Aslan, bu hafta senin için oldukça ilginç ve belki de hayatını değiştirecek bir döneme giriyoruz. Güneş ve Kuzey Ay Düğümü'nün oluşturacağı kavuşum, hafta ortasında gerçekleşecek ve bu, hayatına yeni birinin girmesine ön ayak olabilir. Ancak bu kişi, sıradan biri olmayacak. Belki de ilk görüşte onunla olan bağlantını hissedeceksin, belki de zamanla bu bağın gerçek aşk olduğunu da keşfedeceksin.

Ayrıca bu karşılaşma, sadece kısa süreli bir etki yaratmayacak. Aksine seni düşünmeye ve belki de hayatını yeniden değerlendirmeye sevk edecek. Hatta düşünce yapına ve hayata bakış açına da yeni bir perspektif getirecek. Görünen o ki, bu kez hem kalbin hem de aklın bu yeni aşka ikna olacak. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…