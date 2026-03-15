Haberler
İçişleri Bakanlığı Araç İçi Multimedya Ekranlarıyla İlgili Geri Adım Attı: Cezalar da İptal

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
15.03.2026 - 15:56

İçişleri Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, araçlardaki multimedya cihazları ve sonradan eklenen ses sistemlerine yönelik yapılan denetimler ve cezai işlemler hakkında önemli bir duyuru yayımladı.

Yapılan duyuruda düzenleme ve yaptırımların durdurulduğu, kesilen cezaların da iptal edildiği açıklandı.

Yaptırım uygulanması durduruldu.

İçişleri Bakanlığı, 27 Şubat 2026 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 7574 sayılı kanun değişikliğiyle gündeme gelen 'sürücünün izleme ve kullanma alanı içindeki görüntü cihazları' ile ilgili önemli bir karara imza attı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu düzenlemenin trafikte seyreden tüm araçlar için daha tutarlı, açık ve hakkaniyetli bir şekilde uygulanabilmesini sağlamak amacıyla yeni bir yönetmelik hazırlığına başlandığı bildirildi. Bu süreç tamamlanana kadar, multimedya cihazı kullanımına yönelik yaptırımların uygulanması tamamen durduruldu.

Cezalar da iptal!

Bakanlık, belirsizlikleri gidermek adına radikal bir adım atarak 27 Şubat 2026 tarihinden itibaren bu kapsamda uygulanan tüm cezai yaptırımların iptal edilmesine karar verildiğini duyurdu. Trafik güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde, konunun tüm taraflarının görüşleri alınarak hazırlanacak olan yeni yönetmelik yürürlüğe girene kadar, sürücülere ekran kullanımı nedeniyle herhangi bir cezai işlem uygulanmayacak.

Ses sistemi için süreç devam ediyor.

Haberin bir diğer önemli kısmını ise araçlara fabrikasyon çıkışı dışında, sonradan ilave edilen ses ve müzik sistemlerine yönelik denetimler oluşturuyor. Bakanlık, bu tür modifikasyonlara yönelik denetimlerde bir geçiş süreci tanındığını belirterek, 1 Nisan tarihine kadar yapılacak kontrollerin sadece 'rehberlik ve bilgilendirme' amaçlı olacağını açıkladı. Bu süre zarfında kurallara uymayan sistemlere sahip sürücüler ceza kesilmek yerine uyarılacak ve mevzuat hakkında bilgilendirilecek.

Ancak 1 Nisan tarihinden itibaren bu esnek dönemin sona ereceği ve ilgili kanun maddeleri çerçevesinde cezai denetimlere kararlılıkla devam edileceği vurgulandı. Kamuoyuna saygıyla duyurulan bu kararlarla, hem sürücülerin mağduriyetinin önlenmesi hem de trafik denetimlerinde standardizasyonun sağlanması hedefleniyor.

Bakanlığın yaptığı resmi açıklama:

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
