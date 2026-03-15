İçişleri Bakanlığı Araç İçi Multimedya Ekranlarıyla İlgili Geri Adım Attı: Cezalar da İptal

Haberin bir diğer önemli kısmını ise araçlara fabrikasyon çıkışı dışında, sonradan ilave edilen ses ve müzik sistemlerine yönelik denetimler oluşturuyor. Bakanlık, bu tür modifikasyonlara yönelik denetimlerde bir geçiş süreci tanındığını belirterek, 1 Nisan tarihine kadar yapılacak kontrollerin sadece 'rehberlik ve bilgilendirme' amaçlı olacağını açıkladı. Bu süre zarfında kurallara uymayan sistemlere sahip sürücüler ceza kesilmek yerine uyarılacak ve mevzuat hakkında bilgilendirilecek.

Ancak 1 Nisan tarihinden itibaren bu esnek dönemin sona ereceği ve ilgili kanun maddeleri çerçevesinde cezai denetimlere kararlılıkla devam edileceği vurgulandı. Kamuoyuna saygıyla duyurulan bu kararlarla, hem sürücülerin mağduriyetinin önlenmesi hem de trafik denetimlerinde standardizasyonun sağlanması hedefleniyor.