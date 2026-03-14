Sevgili Başak, bugün teknolojiye olan düşkünlüğünü bir kenara bırakıp tamamen insanlara odaklanma günün. Merkür ve Mars'ın birleşimi karşıt burcunda gerçekleşiyor ve bu, hayatındaki 'diğer' kişinin bugün senin için en büyük ayna olacağı anlamına geliyor. Kendi dünyanda kurduğun mükemmel düzenin, bugün bir başkasının duygusal dokunuşuyla nasıl değişebileceğini görmeye hazırlan.

Özellikle de kariyerinde, bir sözleşme veya ortaklık meselesi gündeme gelebilir. Ve sen bu anlaşma sürecinde daha öncekinden tamamen farklı bir görüşe sahip olabilirsin. Bugün yaşayacağın farkındalıkla işleri yapma şeklin ve yatırımların dahi değişebilir. Görünen o ki karşı tarafın taleplerini anlamak ve orta yolu bulmak için değil, kendi istediğini yapıp kârlı bir düzen kurmaya hazırsın!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün gerçek bir duygusal patlama yaşayabilirsin. Eğer bekarsan, eski iş arkadaşından gelen mesajın aslında bir 'ilan-ı aşk' olduğunu anlaman an meselesi. Ama şimdi mantığını bir kenara bırak ve kalbinin bugün seni yönetmesine izin ver. Duygularınla hareket etmek, aşk ve iş hayatında yeni kapılar açmana yardımcı olacak. Zaten istediğin gerçek bir aşk değil mi? Öyleyse kalbinin sesine sahiden kulak ver! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…