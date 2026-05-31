1 Haziran - 7 Haziran Başak Burcu Haftalık Burç Yorumu

1 - 7 Haziran 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.05.2026 - 18:16
Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Başak ve yükselen Başak burçları 1 Haziran - 7 Haziran haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 1 Haziran - 7 Haziran haftan nasıl geçecek? Bu hafta Başak ve yükselen Başak burçlarını neler bekliyor?

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bu hafta başındaki Ay ile Merkür karşıtlığı takım çalışmalarında detaylara takılmadan büyük resmi görerek işlerini hızlandırman gerektiğini fısıldıyor. Çalışma arkadaşlarınla görev dağılımını adilce yaparak kendini güvence altına alıyorsun. Analitik zekanı yapıcı kullanmak mesleki anlamda sana büyük bir saygınlık kazandırıyor.

Hafta ortasında Güneş ile Satürn’ün altmışlığı planlama yeteneğini arşa çıkararak seni mükemmel bir stratejist yapıyor. Askıda kalan projeleri sistemli bir şekilde canlandırarak iş dünyasında beklenmedik adımlar atıyorsun. Düzen kurma gücün sayesinde kendi oyununu inşa ederek fark yaratma şansı da buluyorsun!

Peki ya aşk? Hafta başındaki Merkür'ün Yengeç burcuna geçişi sosyal çevrene ilişkin net kararlar almanı destekliyor. İlişkin varsa, partnerinle aranızdaki dostluk bağını pekiştirecek adımlar atıyorsun. Bu noktada en yakın dostuna dönüşen partnerinden sık sık güç aldığını da fark ediyorsun. Bekarsan, zihinsel olarak seni besleyen ve arkadaşça yaklaşan duyarlı insanlara şans tanımalısın. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

